США змінюють курс щодо Ємену

Президент Джо Байден оголосить в четвер, 4 лютого, про припинення підтримки США "наступальних операцій" в Ємені, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

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"Президент США оголосить про припинення американської підтримки наступальних операцій в Ємені. Це обіцянка, яку він дав під час передвиборної кампанії, яку він виконуватиме", - повідомив Салліван, передає агенція AFP.

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Він також повідомив, що США вже поінформували про це Саудівську Аравію і ОАЕ.

Війна у Ємені

Конфлікт у Ємені триває з серпня 2014 року. Внутрішнє протистояння переросло у повномасштабні бойові дії у 2015 році після вторгнення до країни військ коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, яка підтримує одну зі сторін конфлікту, яка протистоїть повстанцям-хуситам, яких підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії у боротьбі за регіональне лідерство.

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Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. Через тривалий збройний конфлікт практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в Ємені як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу в світі.