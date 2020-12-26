 США змінюють курс щодо Ємену | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США змінюють курс щодо Ємену

Білий дім повідомив про припинення підтримки у Ємені військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

Наслідки бойових дій в Ємені

Наслідки бойових дій в Ємені

Президент Джо Байден оголосить в четвер, 4 лютого, про припинення підтримки США "наступальних операцій" в Ємені, заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте також: Сепаратисти на півдні Ємену проголосили автономію

"Президент США оголосить про припинення американської підтримки наступальних операцій в Ємені. Це обіцянка, яку він дав під час передвиборної кампанії, яку він виконуватиме", - повідомив Салліван, передає агенція AFP.

Читайте також: Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Він також повідомив, що США вже поінформували про це Саудівську Аравію і ОАЕ.

Війна у Ємені

Конфлікт у Ємені триває з серпня 2014 року. Внутрішнє протистояння переросло у повномасштабні бойові дії у 2015 році після вторгнення до країни військ коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, яка підтримує одну зі сторін конфлікту, яка протистоїть повстанцям-хуситам, яких підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії у боротьбі за регіональне лідерство.

Читайте також: У Ємені не вщухають бойові дії, ООН вказує на ризики

Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. Через тривалий збройний конфлікт практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в Ємені як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу в світі. 

Також за темою

Erste Parlamentssitzung in Jemen seit vier Jahren

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії 26.12.2020

За участі президента Ємену Хаді приведено до присяги новий коаліційний єменський уряд. Церемонія відбулася в столиці Саудівської Аравії, де перебуває в екзилі президент Ємену.

Jemen Krieg STC-Kämpfer (Southern Transitional Council) in Aden

Захоплення палацу президента у Ємені: коаліція відповіла авіаударом 11.08.2019

У Ємені коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаудару по позиціях південних сепаратиствів у відповідь на захоплення ними президентського палацу в місті Аден.

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr Sudan-Soldaten

Судан утричі скоротив військову присутність в Ємені 08.12.2019

Судан вивів більшість своїх військових з Ємену. На сьогоднішній день у Ємені присутні п'ять тисяч суданських військовослужбовців, кажуть в уряді Судану.

Реклама

Докладно

Закриті рішенням РНБО телеканали представники української влади називають інформаційною складовою російської агресії

Під санкціями: Що відомо про зв'язки Козака з Росією

В Україні заборонили телеканали депутата Тараса Козака. Як саме він пов'язаний з Росією?  

Після тарифних протестів уряд поки тимчасово обмежив ціну на газ для населення

Як не залишитися без газу після зміни постачальника (відео)

Українці в теорії можуть змінити газопостачальника. Але на практиці - ні. Як уникнути проблем з місцевими газовиками?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  