 Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

За участі президента Ємену Хаді приведено до присяги новий коаліційний єменський уряд. Церемонія відбулася в столиці Саудівської Аравії, де перебуває в екзилі президент Ємену.

Президент Ємену Мансур Хаді (архівне фото)

Президент Ємену Мансур Хаді (архівне фото)

Новий коаліційний уряд Ємену, що складається з представників півдня та півночі країни, склав присягу. Церемонія за участі президента Ємену Мансура Хаді відбулася в суботу, 26 грудня, в столиці сусідньої Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де Хаді перебуває в екзилі. Він змушений був залишити Ємен після того, як повстанці-хусити захопили владу спершу на півночі країни, а згодом наблизилися до Адена, куди Хаді переніс столицю.

Цей новий коаліційний уряд уможливили домовленості, досягнуті раніше за посередництва Саудівської Аравії. "Ви походите з різних блоків і регіонів країни, але вашою головною турботою в першу чергу мають бути країна і її громадяни", - зазначив Хаді, цитує агенція новин dpa з посиланням на єменське державне інформаційне агентство Saba. Звертаючись до нових єменських урядовців, Хаді висловив сподівання, що вони діятимуть "як одна команда".

Частина з 24 урядовців - прибічники Хаді, інші представляють сепаратистську Південну перехідну раду (ППР).

Прибічникі Хаді та ППР спільно протистоять повстанцям-хуситам, однак їхній союз був нетривким. Крім того, з 2017 року дедалі сильніше стали лунати заклики до повторного відокремлення Південного Ємену від Півночі.

Уряд Хаді підтримує Саудівська Аравії, а ППР - ОАЕ. Дотепер між цими єменськими силами іноді спалахували чвари, що переростали в збройне протистояння, з чого користали поставнці-хусити, котрих підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії в боротьбі за регіональне лідерство.

Нагадаємо, Саудівська Аравія очолює з березня 2015 року коаліцію арабських країн, що протистоїть хуситам.

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Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги.

Новому уряду Ємену доведеться займатися питанням подолання глибокої економічної кризи.

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