Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

За участі президента Ємену Хаді приведено до присяги новий коаліційний єменський уряд. Церемонія відбулася в столиці Саудівської Аравії, де перебуває в екзилі президент Ємену.
Новий коаліційний уряд Ємену, що складається з представників півдня та півночі країни, склав присягу. Церемонія за участі президента Ємену Мансура Хаді відбулася в суботу, 26 грудня, в столиці сусідньої Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де Хаді перебуває в екзилі. Він змушений був залишити Ємен після того, як повстанці-хусити захопили владу спершу на півночі країни, а згодом наблизилися до Адена, куди Хаді переніс столицю.
Цей новий коаліційний уряд уможливили домовленості, досягнуті раніше за посередництва Саудівської Аравії. "Ви походите з різних блоків і регіонів країни, але вашою головною турботою в першу чергу мають бути країна і її громадяни", - зазначив Хаді, цитує агенція новин dpa з посиланням на єменське державне інформаційне агентство Saba. Звертаючись до нових єменських урядовців, Хаді висловив сподівання, що вони діятимуть "як одна команда".
Частина з 24 урядовців - прибічники Хаді, інші представляють сепаратистську Південну перехідну раду (ППР).
Прибічникі Хаді та ППР спільно протистоять повстанцям-хуситам, однак їхній союз був нетривким. Крім того, з 2017 року дедалі сильніше стали лунати заклики до повторного відокремлення Південного Ємену від Півночі.
Уряд Хаді підтримує Саудівська Аравії, а ППР - ОАЕ. Дотепер між цими єменськими силами іноді спалахували чвари, що переростали в збройне протистояння, з чого користали поставнці-хусити, котрих підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії в боротьбі за регіональне лідерство.
Нагадаємо, Саудівська Аравія очолює з березня 2015 року коаліцію арабських країн, що протистоїть хуситам.
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Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги.
Новому уряду Ємену доведеться займатися питанням подолання глибокої економічної кризи.
За 2019 рік кількість дітей, що живуть в умовах збройних конфлітків, зросла на 11 мільйонів до 426 мільйонів, повідомила благодійна організація Save the Children.
Понад 30 людей загинули та ще 12 отримали поранення на півночі Ємену внаслідок ударів авіації коаліції на чолі з Саудівською Аравією.