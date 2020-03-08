У Ємені не вщухають бойові дії, ООН вказує на ризики

Збройне протистояння в Ємені не вщухає, попри глобальну пандемію коронавірусу. Це може призвести до катастрофічних наслідків у разі спалаху цього захворювання у виснаженому багаторічною війною Ємені, застеріг у неділю, 29 березня, спеціальний посланник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс, передає агенція новин epd.

Спецпосланник ООН вказав, зокрема, на бойові дії, що тривають між повстанцями-хуситами та проурядовими силами в регіоні Магріб, а також нещодавні ракетні обстріли хуситами території Саудівської Аравії.

Раніше того ж дня військові найбільшої арабської монархії повідомили, що їм вдалося перехопити дві балістичні ракети, запущені єменськими хуситами. За даними саудівців, під ракетні удари хуситів потрапило місто Джизан, розташоване на кордоні Саудівської Аравії та Ємену, а також столиця королівства Ер-Ріяд, передає агенція новин dpa. 30 березня Ер-Ріяд відповів на обстріл кількома авіаударами по столиці Ємену Сані, повідомляє Reuters.

Хусити, своєю чергою, застерегли, що й надалі вдаватимуться до обстрілів території Саудівської Аравії, якщо тамтешня правляча монархія не припинить війну проти них.

Поки жодного офіційного підтвердження коронавірусу

Натепер Університет Джонса Гопкінса (США) не зафіксував жодного офіційно підтвердженого випадку коронавірусу в Ємені. Однак у цій країні через тривалий збройний конфлікт практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в Ємені як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу в світі. Близько 80 відсотків з 28 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони конфліктів у світі припинити вогонь, щоб зосередитися на боротьбі з коронавірусом.