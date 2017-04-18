 Латвія заборонила в′їзд російському телеведучому Володимиру Соловйову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Латвія заборонила в'їзд російському телеведучому Володимиру Соловйову

Глава МЗС Латвії пояснив, що в'їзд Соловйову в країну заборонено через "неприйнятність глорифікації нацизму в будь-якій формі". Раніше Соловйов позитивно відгукнувся про Гітлера і Скорцені.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс включив російського телеведучого Володимира Соловйова до списку осіб, перебування яких на території країни небажано. Про це він повідомив у четвер, 18 лютого. 

Соловйов вже заявив, що обговорить зі своїм адвокатом подачу позову до суду через заборону на в'їзд до Латвії. "Тепер треба думати, куди подавати до суду. Тому що звинуватити мене, єврея і антифашиста, в тому, що я поборник нацизму, - це образа пам'яті всіх моїх, загиблих на війні від рук нацистів", - сказав він в коментарі РІА "Новости".

15 лютого в своїй вечірній програмі на телеканалі "Россия" Володимир Соловйов порівняв російського опозиційного політика Олексія Навального з нацистськими злочинцями Адольфом Гітлером і Отто Скорцені. Зокрема, главу нацистського рейху він назвав "дуже сміливою людиною", який, на відміну від Навального, "не косив від армії", а також "воював відважно під час Першої світової війни".

Того ж дня депутат російської Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін звернувся із запитом до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити слова Соловйова на предмет реабілітації нацизму.

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