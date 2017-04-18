Латвія заборонила в'їзд російському телеведучому Володимиру Соловйову

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс включив російського телеведучого Володимира Соловйова до списку осіб, перебування яких на території країни небажано. Про це він повідомив у четвер, 18 лютого.

Соловйов вже заявив, що обговорить зі своїм адвокатом подачу позову до суду через заборону на в'їзд до Латвії. "Тепер треба думати, куди подавати до суду. Тому що звинуватити мене, єврея і антифашиста, в тому, що я поборник нацизму, - це образа пам'яті всіх моїх, загиблих на війні від рук нацистів", - сказав він в коментарі РІА "Новости".

15 лютого в своїй вечірній програмі на телеканалі "Россия" Володимир Соловйов порівняв російського опозиційного політика Олексія Навального з нацистськими злочинцями Адольфом Гітлером і Отто Скорцені. Зокрема, главу нацистського рейху він назвав "дуже сміливою людиною", який, на відміну від Навального, "не косив від армії", а також "воював відважно під час Першої світової війни".

Того ж дня депутат російської Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін звернувся із запитом до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити слова Соловйова на предмет реабілітації нацизму.