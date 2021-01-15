 У Латвії заборонили телеканал ″Россия-РТР″ через розпалювання ненависті щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

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Новини

У Латвії заборонили телеканал "Россия-РТР" через розпалювання ненависті щодо України

Під час передачі на цьому телеканалі Україну називали "терористичною державою", а Петра Порошенка - "терористом".

У Латвії заборонили телеканал Россия-РТР через розпалювання ненависті щодо України

У Латвії заборонили телеканал "Россия-РТР" через розпалювання ненависті щодо України

Латвійська Національна рада з електронних засобів масової інформації (НРЕЗМІ) ухвалила рішення про заборону ретрансляції телеканалу "Россия-РТР" у Латвії. Про це у понеділок, 8 лютого, повідомив голова НРЕЗМІ Івар Аболіньш у соцмережі Twitter.

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Він написав, що Рада ухвалила заборонити з 15 лютого ретрансляцію телеканалу "Россия-РТР" на території Латвії на один рік. "Ми захищаємо, захищали й захищатимемо свій інформаційний простір", - наголосив Аболіньш у Twitter.

У липні 2020 року НРЕЗМІ констатувала розпалювання ненависті в програмі телеканалу "Россия-РТР" "60 хвилин" і розпочала процедуру обмеження трансляції передачі. Відомство попередило про можливу заборону на ретрансляцію телеканалу в разі повторного порушення, нагадала агенція "Інтерфакс".

У НРЕЗМІ пояснили, що висловлювання учасників дискусії та ведучої програми "60 хвилин" від 10 липня 2020 року можна розцінити як такі, що розпалюють розбрат. Під час дискусії Україну називали "терористичною державою", а її колишнього президента Петра Порошенка - "терористом". Закон про електронні ЗМІ передбачає, що передачі електронних ЗМІ не можуть містити підбурювання до насильства або розпалювання ненависті, наголосила рада.

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Кулеба вітає заборону телеканалу "Россия-РТР" в Латвії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже привітав заборону ретрансляції телеканалу "Россия-РТР" в Латвії. "Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - написав Кулеба у Twitter.

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