 У Латвії заблокували ще 16 російських телеканалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Новини

У Латвії заблокували ще 16 російських телеканалів

Латвійський регулятор повідомив про припинення ретрансляції 16 російських ЗМІ на території країни.

Заборона телеканалів у Латвії

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила заборонити ретрансляцію 16 російських телеканалів, оскільки їхній представник у країні невідомий. Згідно з поширеною в вівторок, 9 лютого, заявою латвійського регулятора, на яку посилається агенція DELFI, це рішення набуде чинності в ніч на 10 лютого.

На сайті регулятора опубліковано також і перелік російських телеканалів, котрі заблокують на території Латвії. Серед них "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс TV" та "HD Life".

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У регуляторі пояснили цю заборону тим, що натепер на території Латвії немає представника, який може від імені власника каналів дати згоду на поширення програм. Власники каналів теж не виявили бажання продовжити поширення програм на території Латвії, вказали в NEPLP.

"Щоб захистити латвійський інформаційний простір, NEPLP буде посилено перевіряти всі програми в реєстрі програм, що ретранслюються, і якщо констатує схожі випадки, буде діяти відповідно", - заявили в відомстві.

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Згідно з латвійським законодавством, для ретрансляції програми представник власника ЗМІ або представники ЗМІ повинні подати в NEPLP заявку на включення програми в список таких, що ретранслюються на території Латвії. До заявки необхідно додати документи, що підтверджують право представника або власника поширювати програму, приміром, копію ліцензійної угоди або доручення на розповсюдження програми від власника.

Як зазначає DELFI, латвійські органи влади вже не вперше забороняють російські телеканали. Улітку 2020 року під заборону потрапили канали групи RT, тому що вони перебувають під контролем Дмитра Кисельова, котрий опинився під санкціями ЄС, а восени 2019 року - канали, бенефіціаром яких є російський мільярдер Юрій Ковальчук.

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