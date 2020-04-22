 Україна, Естонія і Латвія боротимуться з історичними фейками РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Новини

Україна, Естонія і Латвія боротимуться з історичними фейками РФ

Україна об'єднає зусилля з Естонією та Латвією у боротьбі з поширенням Росією перекручених історичних фактів, заявили в українському міністерстві закордонних справ.

Шоколадні вироби з Росії до річниці перемоги у Другій світовій війні

Шоколадні вироби з Росії до річниці перемоги у Другій світовій війні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився під час телефонних розмов із главами зовнішньополітичних відомств Естонії та Латвії про спільний захист історичної правди з боку Росії під час святкування 75-ої річниці закінчення Другої світової війни. Про це у понеділок, 4 травня, повідомило українське МЗС.

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Естонія захищатиме правду у Раді Безпеки ООН

Кулеба та його естонський колега Урмас Рейнсалу не лише домовилися докладати зусилля для протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів у річницю завершення Другої світової війни - Естонія також підніматиме цю тему на засіданні Ради безпеки ООН.

"Обговорення в РБ (Раді безпеки. - Ред.) ООН 8 травня теми Другої світової війни має на меті поширювати правдиві факти про європейське історичне минуле як основу для мирного й дружнього співіснування народів", - зазначається у повідомленні українського МЗС.

Кулеба подякував Естонії за підтримку українських інтересів під час непостійного членства Талліна у Радбезі ООН у 2020-2021 роках і висловив сподівання на ефективну співпрацю під час головування Естонії у травні цього року.

Латвія також боротиметься за історичну правду

У розмові з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом Кулеба привітав його з 30-ю річницею відновлення незалежності Латвії. При цьому обидва міністри також наголосили на важливості спільної боротьби за історичну правду.

Водночас набагато більше уваги у цій розмові приділялося економічному співробітництву двох країн. "Нам потрібно подвоїти зусилля задля підтримки бізнесів та експортерів, розвитку торгівлі між нашими країнами. Це допоможе подолати негативні наслідки пандемії для економік України та Латвії", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Український міністр закордонних справ також позитивно відзначив запуск у Латвії інтерактивного електронного майданчика "Український торговий дім", який розпочав роботу у квітні, і схвалив рішення уряду Латвії відновити роботу латвійського Агентства інвестицій та розвитку в Україні.

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