Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи

Людство перебуває в стані війні, наголошують знову і знову державні лідери. Проти невидимого, але дуже сильного ворога розміром лише 0,1 мікрометра. І хоч новий коронавірус зараз змінив життєві звички мільярдів людей, спричинив безпрецедентні заборони на пересування та обмеження свободи, а також економічного та громадського життя, наявні у світі політичні антагонізми вірус не знищив.

Напруга між США та Китаєм, різні інтереси Заходу і Росії, перманентні кризи на Близькому Сході - усі вони під час пандемії знайшли собі нове поле бою у вимірі інфорамційної війни, що уже багато років ніяк не вщухне.

А зараз вона стає більш жорсткою, оскільки мільйони людей залишаються вдома і проводять набагато більше часу у соціальних мережах. Іще на початку лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про масштабну "інфодемію". Як зазначили в організації, надто великий обсяг інформації - правдивої та фальшованої - ускладнює пошук достовірних її джерел.

У ВООЗ застерегли від "інфодемії" під час коронавірусної кризи

На Мюнхенській безпековій конференції в лютому глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус додав: "Фейкові новини поширюються швидше і простіше, ніж вірус, і тому є такими ж небезпечними". Відтоді ситуація не покращилась.

Російська дезінформація

22 січня на російському анголомовному ресурсі Sputnik News повідомили, що вірус начебто створила людина і він є зброєю НАТО. Ця інформація вважається першою дезінформацією щодо коронавірусу з російських джерел, зафіксованою EUvsDisinfo. Цей проєкт зовнішньополітичної служби ЄС ще у 2015 році почав відстежувати російські дезінформаційні кампанії 15 мовами.

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Фейкове повідомлення про розробку коронавірусу в одній з лабораторій США, зазначають аналітики EUvsDisinfo, було також поширено арабськомовною службою новинної агенції Sputnik, штаб-квартира якої розташована у Москві. Антиамериканський зміст повідомлення особливо привернув увагу до теорії змови цільової групи: десятки арабських інтернет-видань передрукували це повідомлення, серед них і фейкова сторінка ВВС.

Фахівці з EUvsDisinfo спостерігають підвищений потік дезінформації з російських або близьких до Кремля ЗМІ. Фейкові новини мають навіть один і той же зразок: мовляв, то все Пентагон, за коронавірусом стоять правлячі еліти, закарбовується гегемонія США, мета усього - забезпечення тиранічного світопорядку.

В одному внутрішньому документі ЄС, який є у розпорядженні агенції Reuters, російську дезінформаційну кампанію зазивають всеосяжною. Там зазначається, що Росія має намір посилити ефект коронавірусу, викликати панічні настрої та посіяти сумніви. Закиди, які Москва одразу ж відкинула.

Близькі до Кремля ЗМІ поширюють при цьому суперечливі теорії. То пандемія - це брехня, то змальовується апокаліптичний сценарій про розвал Шенгенської системи чи НАТО або колапс балтійських країн. У кризі, під час якої велике значення має довіра та кооперація, машина дезінформації Кремля намагається поховати солідарність, підсумовують фахівці EUvsDisinfo.

Дипломатичний пінг-понг

У США є свій аналог цього європейського проєкту - при Держдепартаменті. Центр Global Engagement Center (GEC) досліджує, однак, не лише російську дезінформацію, а й фейкові новини та пропаганду з китайських, іранських та ісламістських джерел.

Ексагентка Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, спецпосолка GEC Лєа Габріеллє під час нещодавнього відеобрифінгу заявила про "екосистему" взаємного підсилення російських, китайських та іранських фейкових новин. Мовляв, якщо російські платформи поширюють фейкове повідомлення, їх часто перехоплюють китайські ЗМІ. А їх потім переповідають у Росії так, ніби вони походять з Китаю.

Прикладом такого пінг-понгу з фейковою новиною є записи у Twitter одного китайського дипломата. Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзан 12 березня написав, що коронавірус буцімто з'явився восени 2019 року в США і вимагав інформації про "нульового пацієнта", тобто того, від кого начебто почав поширюватися вірус.

Наступного дня Ліцзан запостив статтю з онлайн-видання Global Research з проханням поширити її. Цей веб-сайт, зареєстрований у канадському Монреалі, позиціонує себе як експертно-аналітичний центр, хоча насправді є поширювачем різноманітних теорій змови. У цьому випадку про те, що коронавірус начебто у жовтні 2019 року до китайского Уханю під час міжнародних навчань завезли американські військові.

Карусель фейкових повідомлень

Стаття ж у Global Research написана з посиланням на китайське видання Global Times - англомовне видання комуністичної партії, що, своєю чергою, посилається на дані китайських науковців. І якщо цю інформацію, завдяки павутинню перепостів, цитує західне видання - у цьому випадку Global Research - вона одразу видається набагато більш гідною довіри.

Щонайменше десяток посольств Китаю по всьому світу поширили твіт Чжао Ліцзана. Він має близко 12 тисяч репостів та 20 тисяч лайків.

Однак китайська пропаганда, здається, нині змінила тактику, констатують у GEC. Зараз тема про США як джерело поширення коронавірусу перекрита темою про успіх китайської влади у боротьбі з вірусом та критикою США, які нібито затаврували Китай як розсадник вірусу.

Коронавірус чи "китайський вірус"?

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп завжди називає коронавірус "китайським вірусом". Держсекретар США Майк Помпео висловлюється більш точно з географічної точки зору і каже про "уханьський вірус". Минулого тижня країнам Великої сімки навіть не вдалося узгодити текст спільної заяви, оскільки вони не дійшли згоди щодо назви вірусу. #

Під час відеоконференції міністрів закордонних справ країн G7 США наполягали на тому, аби в заяві наголошувалося на китайському походженні вірусу. Майк Помпео закинув Китаю приховування інформації про вірус та свідоме поширення неправдивих даних щодо його появи. "Китай був першою країною, яка знала про ризики цього вірусу для усього світу, і китайці затягнули з поширенням інформації про це", - заявив Помпео. Крім того, держсекретар США поскаржився на те, що високопоставлені представники китайської компартії поширювали "божевільні чутки" про те, що вірус до Китаю привезли США.

Взаємні звинувачення

Звичайно, закиди США на адресу Китаю, що він, мовляв, намагався приховати початок епідемії коронавірусу, були б більш переконливими, якби адміністрація Трампа і сама протягом багатьох тижнів не применшувала небезпеки від коронавірусу.

До того ж, навіть високопоставлені республіканці не стримувались у поширення теорій змови на телебаченні. Так, у лютому сенатор-республіканець Том Коттон, виступаючи на телеканалі Fox, розповідав про те, що джерелом поширення пандемії начебто є біолабораторія в Ухані.

Трагізм ситуації проявляється особливо тоді, коли такого роду теорії змови мають цілком реальні наслідки. Приміром, духовний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, звертаючись до нації, заявив, що новий коронавірус - мовляв, біологічна зброя США, а тому різко відкинув пропозицію американців про допомогу. "Вам ніхто не довіряє", - закинув аятола американському уряду.

Навіть міжнародна неурядова організація "Лікарі без кордонів" зі своїм мобільним госпіталем на 50 пацієнтів була вимушена піти з іранського міста Ісфахан. Медиків доброчинної організації назвали західними шпигунами. А це може коштувати життя десяткам іранців.