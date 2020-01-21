Культурне життя на дивані: де й що подивитися онлайн під час карантину

Як і в багатьох інших країнах, у Німеччині зараз зачинені музеї, театри й кінозали, скасовані концерти і фестивалі. Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 практично паралізувала культурне життя. Водночас в інтернеті з'явилося чимало пропозицій для втамування культурної спраги. DW зібрала для вас найцікавіші.

Сікстинська капела в смартфоні

Поціновувачі образотворчого мистецтва мають можливість заглянути в багато музеїв світу та відвідати виставки, використовуючи комп'ютер, планшет або смартфон. На платформі Google Arts and Culture, створеній у співпраці зі 120 музеями в різних країнах, можна відвідати Пергамський музей у Берліні, ближче познайомитися з творчістю Фріди Кало або детально розглянути картину "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра.

В інтернеті також можна здійснити віртуальну екскурсію Сікстинською капелою й оцінити фрески Мікеланджело, а також прогулятися іншими музеями Ватикану.

Паризький Лувр також зачинений для відвідувачів, але запрошує подивитися на свої експонати в режимі онлайн - абсолютно безкоштовно й без черги. На таких же умовах можна заглянути до музеїв Відня.

Бієнале сучасної фотографії - найбільший німецький фестиваль такого роду, що проходить у Людвіґсгафені, Мангеймі й Гейдельберзі, також переніс свій виставковий простір в інтернет.

Організатори запланованого на середину березня і скасованого через коронавірус ярмарку Art Basel в Гонконзі створили альтернативний майданчик Online Viewing Rooms, де після реєстрації можна ознайомитися з двома тисячами творів мистецтва.

Для любителів класичної музики

Берлінський філармонічний оркестр - один із найкращих у світі. Зараз послухати видатних музикантів можна завдяки безкоштовному стрімінгу. На платформі Digital Concert Hall розміщено понад 600 концертів, записаних за останні десять років роботи оркестру. Понад десять із них - під керівництвом диригента Кирила Петренка. На сайті потрібно зареєструватися. Безкоштовний сервіс доступний поки до 31 березня.

Берлінська державна опера склала свій онлайн-репертуар на період до 19 квітня. На сайті опери можна знайти посилання на відео за запитом. Також концерти можна послухати в Youtube або на сайті медіакомпанії rbb, яка запрошує виконавців і робить відео- і радіозаписи для слухачів вдома.

Берлінський філармонічний оркестр на сайті Digital Concert Hall

Музиканти Баварської державної опери, крім безкоштовних записів, пропонують раз на тждень по понеділках "відвідати" живі концерти. У відповідь просять робити добровільні пожертви на підтримку колег-фрилансерів, у яких через скасування культурних заходів зараз немає ніяких доходів. "Театр, у якому не можна грати, не існує", - підкреслив генеральний директор опери Ніколаус Бахлер (Nikolaus Bachler).

Поп- та рок-концерти у вітальні

Відомий німецький піаніст Ігор Левіт наживо транслює безкоштовні концерти в Twitter під ніком @igorpianist. За рояль він сідає майже щодня о 19 годині - в концертному залі в Мюнхені або у себе вдома. "Я раніше не усвідомлював, наскільки музика допомагає вижити. Все сприймається по-іншому. Це те, що підтримує світло всередині мене", - пише піаніст у своєму акаунті.

Приватні концерти для віртуальної публіки дають також відомі поп- і рок-музиканти. Наприклад, Джеймс Блант два тижні тому виступив у порожньому залі Ельбської філармонії в Гамбурзі, а фронтмен Coldplay Кріс Мартінграє для слухачів з Instagram у себе вдома.

Берлінські нічні клуби на платформі Unitedwestream створили спільну пропозицію для тих, хоче зануритися в клубну атмосферу, не виходячи з дому. Сервіс безкоштовний, але можна зробити пожертвування.