 Культурне життя на дивані: де й що подивитися онлайн під час карантину | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 30.03.2020

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Культура й стиль життя

Культурне життя на дивані: де й що подивитися онлайн під час карантину

Коронавірус змусив культурне життя переміститися в інтернет. Розповідаємо, як послухати відомих музикантів і подивитися на світові шедеври, не встаючи з дивану.

На платформі Google Arts and Culture можна відвідати Пергамський музей у Берліні

На платформі Google Arts and Culture, створеній у співпраці зі 120 музеями в різних країнах, можна відвідати Пергамський музей у Берліні

Як і в багатьох інших країнах, у Німеччині зараз зачинені музеї, театри й кінозали, скасовані концерти і фестивалі. Пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 практично паралізувала культурне життя. Водночас в інтернеті з'явилося чимало пропозицій для втамування культурної спраги. DW зібрала для вас найцікавіші.

Сікстинська капела в смартфоні

Поціновувачі образотворчого мистецтва мають можливість заглянути в багато музеїв світу та відвідати виставки, використовуючи комп'ютер, планшет або смартфон. На платформі Google Arts and Culture, створеній у співпраці зі 120 музеями в різних країнах, можна відвідати Пергамський музей у Берліні, ближче познайомитися з творчістю Фріди Кало або детально розглянути картину "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра.

В інтернеті також можна здійснити віртуальну екскурсію Сікстинською капелою й оцінити фрески Мікеланджело, а також прогулятися іншими музеями Ватикану.

Паризький Лувр також зачинений для відвідувачів, але запрошує подивитися на свої експонати в режимі онлайн - абсолютно безкоштовно й без черги. На таких же умовах можна заглянути до музеїв Відня.

Бієнале сучасної фотографії - найбільший німецький фестиваль такого роду, що проходить у Людвіґсгафені, Мангеймі й Гейдельберзі, також переніс свій виставковий простір в інтернет.

Організатори запланованого на середину березня і скасованого через коронавірус ярмарку Art Basel в Гонконзі створили альтернативний майданчик Online Viewing Rooms, де після реєстрації можна ознайомитися з двома тисячами творів мистецтва.

Для любителів класичної музики

Берлінський філармонічний оркестр - один із найкращих у світі. Зараз послухати видатних музикантів можна завдяки безкоштовному стрімінгу. На платформі Digital Concert Hall розміщено понад 600 концертів, записаних за останні десять років роботи оркестру. Понад десять із них - під керівництвом диригента Кирила Петренка. На сайті потрібно зареєструватися. Безкоштовний сервіс доступний поки до 31 березня.

Берлінська державна опера склала свій онлайн-репертуар на період до 19 квітня. На сайті опери можна знайти посилання на відео за запитом. Також концерти можна послухати в Youtube або на сайті медіакомпанії rbb, яка запрошує виконавців і робить відео- і радіозаписи для слухачів вдома.

Берлінський філармонічний оркестр на сайті Digital Concert Hall

Берлінський філармонічний оркестр на сайті Digital Concert Hall

Музиканти Баварської державної опери, крім безкоштовних записів, пропонують раз на тждень по понеділках "відвідати" живі концерти. У відповідь просять робити добровільні пожертви на підтримку колег-фрилансерів, у яких через скасування культурних заходів зараз немає ніяких доходів. "Театр, у якому не можна грати, не існує", - підкреслив генеральний директор опери Ніколаус Бахлер (Nikolaus Bachler).

Поп- та рок-концерти у вітальні

Відомий німецький піаніст Ігор Левіт наживо транслює безкоштовні концерти в Twitter під ніком @igorpianist. За рояль він сідає майже щодня о 19 годині - в концертному залі в Мюнхені або у себе вдома. "Я раніше не усвідомлював, наскільки музика допомагає вижити. Все сприймається по-іншому. Це те, що підтримує світло всередині мене", - пише піаніст у своєму акаунті.

Приватні концерти для віртуальної публіки дають також відомі поп- і рок-музиканти. Наприклад, Джеймс Блант два тижні тому виступив у порожньому залі Ельбської філармонії в Гамбурзі, а фронтмен Coldplay Кріс Мартінграє для слухачів з Instagram у себе вдома.

Берлінські нічні клуби на платформі Unitedwestream створили спільну пропозицію для тих, хоче зануритися в клубну атмосферу, не виходячи з дому. Сервіс безкоштовний, але можна зробити пожертвування.

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Книжковий ярмарок у Лейпцигу

    Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.

  • Паризький будинок мод Chanel

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Паризький будинок мод Chanel

    Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.

  • Міланський тиждень моди

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Міланський тиждень моди

    Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.

  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Туристичний ярмарок ITB у Берліні

    Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.

  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Лувр в Парижі

    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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