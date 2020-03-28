В Іспанії за добу нарахували майже 840 жертв COVID-19

Медики Іспанії зафіксували впродовж останньої доби 838 нових смертельних випадків унаслідок захворювання COVID-19. Такі дані оприлюднили в неділю, 29 березня, іспанські органи влади, передає агенція новин Reuters.

Загалом жертвами COVID-19 у цій європейській країні стали вже 6528 людей. За цим показником Іспанія нині на другому місці в світі після Італії.

Так само впродовж останньої доби в Іспанії значно зросло й число нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Зафіксовано вже 78 797 випадків, що більш ніж на шість тисяч перевищує показник за попередню добу. Щодо кількості інфікованих Іспанія натепер на четвертому місці в світі, пропустивши вперед лише США, Італію та Китай, зазначається на сайті worldometers.info.

Посилення обмежень урядом

Тим часом ввечері 28 березня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в телезверненні до нації оголосив, що всі працівники, які зайняті в галузях економіки, що не є життєво важливими, мають протягом двох тижнів залишатися вдома. Цей крок став останнім заходом іспанського уряду в боротьбі проти поширення коронавірусу.

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Керівник уряду Іспанії наголосив, що працівники отримають свою звичайну зарплату, але згодом їм доведеться надолужувати згаєні години. Оголошені обмеження триватимуть з 30 березня до 9 квітня.

Підприємці застерігають

Ці заходи уряду вже привітали профспілки, а представники спілок промисловців та роботодавців запевнили, що дотримуватимуться нових норм. Утім, підприємці застерегли, що нинішні обмеження можуть "безпрецедентно сильно позначитися на іспанській економіці, особливо на таких галузях, як промисловість". Сповільнення економічної активності внаслідок накладених обмежень "може призвести до глибшої кризи в економіці", попередили підприємці в спільній заяві, котру наводить Reuters.

У Іспанії школи, бари, ресторани і магазини, які продають промислові товари, були закриті ще з 14 березня, а більшість населення перебуває вдома.