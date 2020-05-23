  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт

Педро Санчес

Педро Санчес - іспанський політик, прем'єр-міністр Іспанії.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Демонстрація за звільнення каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Звільненні каталанські політики вже кілька років перебували за ґратами.
Політика22 червня 2021 р.
Регіональні вибори в столичному регіоні в Іспанії

На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи

На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи

Утім, для формування коаліції в уряді автономії консерваторам доведеться шукати собі союзника.
Політика4 травня 2021 р.
Центр Мадриду

Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених COVID-19

Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених COVID-19

За даними МОЗ Іспанії, у країні трохи більше одного мільйона підтверджених заражень COVID-19.
Суспільство23 жовтня 2020 р.
Мадрид

У Мадриді місцями запровадили локдаун на два тижні

У Мадриді місцями запровадили локдаун на два тижні

Запроваджені обмежувальні заходи стосуються близько 850 тисяч людей, котрі переважно проживають у бідних районах.
Політика21 вересня 2020 р.
Іспанія знову відкрита для туристів з країн ЄС та Шенгенської зони (на фото: площа Каталонії у Барселоні, 20 червня)

В Іспанії завершився надзвичайний стан, відкрито кордони

В Іспанії завершився надзвичайний стан, відкрито кордони

Прем'єр країни Педро Санчес наголосив на необхідності й надалі суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
Суспільство21 червня 2020 р.
Coronavirus | Spanien Madrid | Rede Ministerpräsident Pedro Sanchez

В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу

В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу

Протягом десяти днів з 26 травня в країні будуть приспущені державні прапори.
Політика23 травня 2020 р.
Показати більше