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Педро Санчес
Педро Санчес - іспанський політик, прем'єр-міністр Іспанії.
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Докладно
Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків
Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків
Звільненні каталанські політики вже кілька років перебували за ґратами.
Політика
22.06.2021
22 червня 2021 р.
На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи
На виборах у Мадриді перемогли консерватори - екзитполи
Утім, для формування коаліції в уряді автономії консерваторам доведеться шукати собі союзника.
Політика
04.05.2021
4 травня 2021 р.
Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених COVID-19
Прем'єр Іспанії: в країні три мільйони заражених COVID-19
За даними МОЗ Іспанії, у країні трохи більше одного мільйона підтверджених заражень COVID-19.
Суспільство
23.10.2020
23 жовтня 2020 р.
У Мадриді місцями запровадили локдаун на два тижні
У Мадриді місцями запровадили локдаун на два тижні
Запроваджені обмежувальні заходи стосуються близько 850 тисяч людей, котрі переважно проживають у бідних районах.
Політика
21.09.2020
21 вересня 2020 р.
В Іспанії завершився надзвичайний стан, відкрито кордони
В Іспанії завершився надзвичайний стан, відкрито кордони
Прем'єр країни Педро Санчес наголосив на необхідності й надалі суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
Суспільство
21.06.2020
21 червня 2020 р.
В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу
В Іспанії оголошено 10-денний траур за жертвами коронавірусу
Протягом десяти днів з 26 травня в країні будуть приспущені державні прапори.
Політика
23.05.2020
23 травня 2020 р.
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