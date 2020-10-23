Іспанія помилувала ув'язнених каталонських політиків

Іспанський уряд ухвалив у вівторок, 22 червня, рішення помилувати дев'ятьох каталонських політиків, які відбувають тюремне покарання. Йдеться про осіб, засуджених у жовтні 2019 року за зроблену в жовтні 2017 року спробу проголосити суверенітет Каталонії та відокремити цей регіон від Іспанії.

Помилувані сепаратисти - семеро чоловіків та двоє жінок - були засуджені до тюремних термінів від дев'яти до 13 років за звинуваченнями, в тому числі підбурювання до заколоту і нецільову розтрату державних коштів. Троє інших засуджених каталонських політиків вже відбули покарання.

Серед тих, хто помилуваний, - колишній заступник голови регіональної адміністрації Каталонії Оріол Жункерас, засуджений до 13 років позбавлення волі, колишня спікерка місцевого парламенту Карме Форкадель, засуджена на 11 років і 6 місяців, ексрадник (регіональний міністр) із зовнішніх зв'язків Рауль Ромева, який відбуває 12-річний термін, та інші відомі діячі Каталонії. Їхнє перебування у в'язниці викликає в регіоні постійні протести.

Мета помилування - "розрядити ситуацію" в Каталонії

За твердженням прем'єр-міністра Іспанії, соціаліста Педро Санчеса, який виступив після засідання ради міністрів із роз'ясненням позиції уряду, мета помилування - "розрядити ситуацію" в Каталонії, забезпечити соціальний мир, створити сприятливі умови для діалогу уряду з місцевою адміністрацією, представленою прихильниками незалежності. Помилування, за словами Санчеса, диктується необхідністю вирішити політичний конфлікт, відкрити новий етап у відносинах з Каталонією.

"Ми прагнемо відкрити новий етап діалогу. Іспанська демократія доводить свою велич", - наголосив Санчес, якого цитує інформагенція Reuters.

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Для іспанського уряду помилування - це перший крок на шляху нормалізації відносин з Каталонією. Надалі Мадрид має намір запропонувати каталонцям розширення їхніх автономних прав шляхом передачі їм окремих державних функцій і збільшити регіональне фінансування. Все це, на думку центральної влади, має переконати сепаратистів відмовитися від ідеї незалежності та, таким чином, забезпечити єдність Іспанії.

Опозиція проти помилування

Опозиційні партії в іспанському парламенті, представлені ліберальними та консервативними силами, категорично проти помилування каталонців. Таку позицію підтримують і багато колишніх керівників і активістів керівної Іспанської соціалістичної робітничої партії, які, як і представники опозиційних сил, взяли участь в грандіозній маніфестації, що пройшла 13 червня в Мадриді, з вимогою не допустити звільнення засуджених.

Нагадаємо, на останніх регіональних виборах у Каталонії перемогли прихильники незалежності цього регіону від Іспанії. З 2017 року в регіоні правив уряд меншості прихильників незалежності на чолі з "Лівими республіканцями Каталонії", до якого також належала партія "Разом за Каталонію" Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії. У вересні 2020 року Верховний суд Іспанії ухвалив, що керівник каталонської автономії Кім Торра повинен залишити свою посаду. Також його на пів року позбавили права обіймати посади в державній адміністрації та засудили до штрафу в 30 тисяч євро. Торру обвинувачували в непокорі центральній виборчій комісії Іспанії: в 2019 році він відмовився зняти з адміністративних будівель в Барселоні символіку руху за незалежність Каталонії та плакати на підтримку каталонських політиків, засуджених за спробу відокремити Каталонію від Іспанії в 2017 році.