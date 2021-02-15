 Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Новини

Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності

Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.

Тоні Комін, Карлес Пучдемон і Клара Понсаті (зліва направо)

Тоні Комін, Карлес Пучдемон і Клара Понсаті (зліва направо)

Європарламент позбавив недоторканності екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона та двох його соратників - Тоні Коміна і Клару Понсаті. У Європарламенті про результати голосування оголосили вранці у вівторок, 9 березня, саме голосування провели напередодні.

Скасування недоторканності каталонських політиків підтримали консерватори, соціал-демократи та ліберали в Європарламенті, проти нього виступили фракції Зелених та Європейських лівих. Рішення про зняття недоторканності у Європарламенті ухвалюють більшістю голосів. За позбавлення каталонських депутатів імунітету проголосували майже 400 європарламентарів з приблизно 700-та, водночас близько 250 висловилися проти, а понад 40 - утрималися, повідомляє інформагентство dpa.

У жовтні 2017 року Пучдемон та Комін втекли до Бельгії, а Понсаті - до Шотландії, щоб уникнути судового переслідування іспанської влади після спроби проголошення Каталонією незалежності. У 2019 році всі троє були обрані до Європарламенту.

У січні 2020 року Верховний суд Іспанії закликав Європарламент зняти недоторканність з Пучдемона і Коміна та попросив Бельгію про їхню екстрадицію. В Іспанії каталонським політикам загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, референдум щодо незалежності Каталонії від Іспанії відбувся 1 жовтня 2017 року. На той час регіональним урядом Каталонії керував Карлес Пучдемон. Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків і громадських діячів за спробу відокремлення Каталонії від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Це рішення суду викликало масштабні акції протесту в Каталонії. 

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