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Карлес Пучдемон
Тема
Карлес Пучдемон - іспанський політик з Каталонії.
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Докладно
Суд ЄС не відновив недоторканність ексглави Каталонії
Суд ЄС не відновив недоторканність ексглави Каталонії
Суд в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників.
Політика
30.07.2021
30 липня 2021 р.
Європарламент зняв імунітет з Пучдемона і двох соратників
Європарламент зняв імунітет з Пучдемона і двох соратників
Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона та двох його соратників.
Політика
09.03.2021
9 березня 2021 р.
До сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції
До сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції
Карлес Пучдемон, який має недоторканність як член Європарламенту, закликав своїх прихильників до подальшої боротьби.
Суспільство
29.02.2020
29 лютого 2020 р.
Іспанія просить ЄП позбавити Пучдемона недоторканності
Іспанія просить ЄП позбавити Пучдемона недоторканності
Крім того, Верховний суд Іспанії просить Бельгію екстрадувати екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника.
Політика
10.01.2020
10 січня 2020 р.
Суд призупинив ордер на екстрадицію Пучдемона до Іспанії
Суд призупинив ордер на екстрадицію Пучдемона до Іспанії
Згідно з рішенням суду в Бельгії, Пучдемона не видаватимуть Іспанії з огляду на його імунітет як євродепутата.
Політика
02.01.2020
2 січня 2020 р.
Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт?
Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт?
Мадрид розслідує можливе втручання РФ у події в Каталонії у жовтні 2017 року, коли оголосили її незалежність.
Політика
18.11.2019
18 листопада 2019 р.
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