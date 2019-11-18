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Карлес Пучдемон

Тема

Карлес Пучдемон - іспанський політик з Каталонії.

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Докладно

Антоні Комін, Карлес Пучдемон і Клара Понсаті

Суд ЄС не відновив недоторканність ексглави Каталонії

Суд ЄС не відновив недоторканність ексглави Каталонії

Суд в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників.
Політика30 липня 2021 р.
Антоні Комін, Карлес Пучдемон і Клара Понсаті

Європарламент зняв імунітет з Пучдемона і двох соратників

Європарламент зняв імунітет з Пучдемона і двох соратників

Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона та двох його соратників.
Політика9 березня 2021 р.
За оцінками місцевої влади, на акцію вийшли до 100 тисяч людей

До сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції

До сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції

Карлес Пучдемон, який має недоторканність як член Європарламенту, закликав своїх прихильників до подальшої боротьби.
Суспільство29 лютого 2020 р.
Карлес Пучдемон та Тоні Комін біля Європарламенту

Іспанія просить ЄП позбавити Пучдемона недоторканності

Іспанія просить ЄП позбавити Пучдемона недоторканності

Крім того, Верховний суд Іспанії просить Бельгію екстрадувати екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника.
Політика10 січня 2020 р.
Карлес Пучдемон

Суд призупинив ордер на екстрадицію Пучдемона до Іспанії

Суд призупинив ордер на екстрадицію Пучдемона до Іспанії

Згідно з рішенням суду в Бельгії, Пучдемона не видаватимуть Іспанії з огляду на його імунітет як євродепутата.
Політика2 січня 2020 р.
Прихильники незалежності Каталонії у Барселоні, 27 жовтня 2017 року

Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт?

Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт?

Мадрид розслідує можливе втручання РФ у події в Каталонії у жовтні 2017 року, коли оголосили її незалежність.
Політика18 листопада 2019 р.
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