Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС в Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності колишньому главі адміністрації Каталонії Карлесу Пучдемону і його двом соратникам, які виступають за незалежність цього регіону Іспанії. Арешт Пучдемона, а також експредставників каталонської адміністрації Антоні Коміна і Клари Понсаті в країнах, в яких вони перебувають, і видача їх іспанській владі "видаються гіпотетичними", йдеться в пресрелізі суду, оприлюдненому в п'ятницю, 30 липня.

Таким чином суд скасував червневе рішення, яким тимчасово повернули імунітет політикам. Остаточне рішення суду ЄС очікується восени, вказує агентство dpa. Пучдемон, Комін і Понсаті були позбавлені депутатської недоторканності в результаті березневого голосування членів Європарламенту.

Іспанія домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників

У 2019 році всі троє були обрані до Парламенту ЄС. Однак вони не змогли розпочати виконання своїх обов'язків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Однак через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комін) і Шотландії (туди втекла Понсаті) не могли дати хід запитам іспанської сторони.

Пучдемон, Комін і Понсаті покинули Іспанію, щоб уникнути судового переслідування після невдалої спроби оголосити про незалежність Каталонії від Мадрида у 2017 році. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії вдруге видав міжнародний ордер на арешт ексглави адміністрації Каталонії. Підставою для цього стали звинувачення в підбурюванні до заколоту і розтраті держкоштів.

У червні 2021 року Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, засуджених за спробу проголосити суверенітет Каталонії.