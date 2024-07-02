Верховний суд Іспанії відмовився амністувати Пучдемона

Суд відмовився амністувати ексглаву Каталонії Карлеса Пучдемона, визнаного винним у проведенні референдуму про незалежність цього автономного регіону 2017 року.

Верховний суд Іспанії в понеділок, 1 липня, відмовився затвердити амністію колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона, якого визнали винним у проведенні референдуму про незалежність цього автономного регіону в 2017 році.

Суд постановив, що 61-річний Пучдемон і ще деякі лідери сепаратистського руху в Каталонії збагатилися, незаконно провівши референдум про відокремлення від Іспанії на державні гроші. У зв'язку з цим до них не може бути застосовно закон про амністію каталонських сепаратистів, ухвалений Конгресом депутатів Іспанії 30 травня, вирішили судді.

Пучдемон порівняв Верховний суд Іспанії з мафією. Генеральний секретар партії Пучдемона "Разом за Каталонію" Жорді Турулл заявив, що рішення політично мотивоване, і що ВС намагається узурпувати повноваження парламенту. Партія "Разом за Каталонію" має намір оскаржити судове рішення.

Пучдемон хотів знову очолити Каталонію

Після невдалої спроби відокремлення регіону Пучдемон переховується від іспанського правосуддя за кордоном. Раніше він заявляв, що у разі набуття чинності амністії готовий повернутися до Іспанії. Пучдемон хотів знову очолити уряд Каталонії після виборів, що відбулися в регіоні у середині травня. Втім, партія Пучдемона "Разом за Каталонію" посіла друге місце. Якщо переговори про формування уряду автономного регіону не увінчаються успіхом до 26 серпня, доведеться проводити вибори повторно, зазначає агентство Reuters.

Рішення Верховного суду Іспанії загрожує також призвести до відставки нинішнього уряду країни на чолі з лідером Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) Педро Санчесом. Якщо партія "Разом за Каталонію" припинить із ним співпрацю - наприклад, щодо питання про ухвалення бюджету на 2025 рік - нові вибори можуть знадобитися вже в масштабах усієї Іспанії.

Протести проти закону про амністію

Останніми місяцями в Мадриді відбулося кілька багатотисячних акцій протесту проти закону про амністію каталонських сепаратистів і політики Санчеса загалом. Демонстрації були організовані опозиційною Народною партією (НП) Альберто Нуньєса Фейхоо.

Консерватор Фейхоо заявляв, що "країна перебуває в глухому куті" через політику Педро Санчеса, критикуючи зокрема закон про амністію сепаратистів. "Іспанія повинна мати гарантії того, що злочини мають правові наслідки", - наголошував опозиціонер.