На виборах у Каталонії перемагають прихильники незалежності

На виборах до регіонального парламенту Каталонії, що відбулися в неділю, 14 лютого, перемагають партії, що виступають за незалежність регіону. Про це за результатами підрахунку понад 99 відсотків голосів повідомляє агенція dpa. За даними агенції, ці партії здобувають загалом від 73 до 80 місць у парламенті, тоді як для абсоолютної більшості потрібно отримати 68 зі 135 місць.

Водночас високі результати продемонстрували соціалісти, які виступають проти незалежності Каталонії. Їх підтримали 23 відсотки виборців, що дозволило партії посісти перше місце на виборах і отримати 33 місця в регіональному парламенті.

На другому місці опинилися "Ліві республіканці Каталонії", які набрали 21 відсоток голосів, проте теж отримають 33 місця в парламенті. На третьому - партія "Разом за Каталонію", яку підтримали 20 відсотків виборців і яка отримає 32 місця в парламенті. До табору прихильників незалежності також належить ліва партія "Кандидатура народної єдності", яка набрала 6,5 відсотка голосів та матиме 9 місць у парламенті.

Нагадаємо, з 2017 року в регіоні правив уряд меншості прихильників незалежності на чолі з "Лівими республіканцями Каталонії", до якого також належала партія "Разом за Каталонію" Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії. У вересні 2020 року Верховний суд Іспанії постановив, що керівник каталонської автономії Кім Торра повинен залишити свою посаду. Також його на півроку позбавили права обіймати посади в державній адміністрації та засудили до штрафу в 30 тисяч євро. Торру обвинувачували в непокорі центральній виборчій комісії Іспанії: в 2019 році він відмовився зняти з адміністративних будівель в Барселоні символіку руху за незалежність Каталонії та плакати на підтримку каталонських політиків, засуджених за спробу відокремити Каталонію від Іспанії в 2017 році.