Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині

У Каталонії в неділю, 17 лютого, відбуваються вибори до регіонального парламенту. Виборчі дільниці відкрилися о 9-й за місцевим часом (о 8-й за київським) та мають зачинитися о 20-й (о 19-їй за Києвом). Останню годину роботи дільниць зарезервовано для тих виборців, хто перебуває на карантині.

Через пандемію COVID-19 експерти очікують на низьку явку. З 82 тисяч волонтерів, які мали допомагати на виборчих дільницях, близько 35 тисяч утрималися, хоча влада обіцяла їм захисне екіпірування. Членам виборчих комісій провели тести на наявність антитіл, а в приміщеннях дільниць установили системи очищення повітря.

З 2017 року в регіоні править уряд меншості прихильників незалежності на чолі з "Лівими республіканцями Каталонії", до якого також належала партія "Разом за Каталонію" Карлеса Пучдемона, який втік до Бельгії. Цього разу прихильники незалежності сподіваються отримати більшість у регіональному парламенті.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Верховний суд Іспанії постановив, що керівник каталонської автономії Кім Торра повинен залишити свою посаду. Також його на півроку позбавили права обіймати посади в державній адміністрації та засудили до штрафу в 30 тисяч євро. Торру обвинувачували в непокорі центральній виборчій комісії Іспанії: в 2019 році він відмовився зняти з адміністративних будівель в Барселоні символіку руху за незалежність Каталонії та плакати на підтримку каталонських політиків, засуджених за спробу відокремити Каталонію від Іспанії в 2017 році.