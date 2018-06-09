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Жоакім "Кім" Торра

Тема

Жоакім "Кім" Торра - іспанський юрист та політик.

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Докладно

На виборчій дільниці в Каталонії

Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині

Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині

На виборах до парламенту Каталонії для виборців, які перебувають на карантині, зарезервована остання година голосування.
Політика14 лютого 2021 р.
Кім Торра

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії

Голові уряду Каталонії Кіму Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців.
Політика28 вересня 2020 р.
Кім Торра

У Каталонії треба буде постійно носити маску

У Каталонії треба буде постійно носити маску

З 9 липня в Каталонії запроваджують обов'язкове носіння масок за межами помешкань.
Суспільство8 липня 2020 р.
Лідер Каталонії Кім Торра хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму про незалежність регіону

Лідер Каталонії прагне домовитися з Мадридом про референдум

Лідер Каталонії прагне домовитися з Мадридом про референдум

Лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму.
Політика7 лютого 2020 р.
На вулицях Барселони ввечері 19 жовтня

Мадрид відмовився від переговорів з сепаратистами Каталонії

Мадрид відмовився від переговорів з сепаратистами Каталонії

Мадрид вимагає від глави Каталонії дистанціюватись від насильства радикальних сепаратистів.
Політика20 жовтня 2019 р.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Мадрид хоче повернути Каталонії контроль над фінансами

Мадрид хоче повернути Каталонії контроль над фінансами

Уряд Санчеса робить "жест нормалізації" щодо Каталонії, але виключає проведення нового референдуму про незалежність.
Політика9 червня 2018 р.
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