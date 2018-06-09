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Жоакім "Кім" Торра
Тема
Жоакім "Кім" Торра - іспанський юрист та політик.
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Докладно
Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині
Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині
На виборах до парламенту Каталонії для виборців, які перебувають на карантині, зарезервована остання година голосування.
Політика
14.02.2021
14 лютого 2021 р.
Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії
Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії
Голові уряду Каталонії Кіму Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців.
Політика
28.09.2020
28 вересня 2020 р.
У Каталонії треба буде постійно носити маску
У Каталонії треба буде постійно носити маску
З 9 липня в Каталонії запроваджують обов'язкове носіння масок за межами помешкань.
Суспільство
08.07.2020
8 липня 2020 р.
Лідер Каталонії прагне домовитися з Мадридом про референдум
Лідер Каталонії прагне домовитися з Мадридом про референдум
Лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму.
Політика
07.02.2020
7 лютого 2020 р.
Мадрид відмовився від переговорів з сепаратистами Каталонії
Мадрид відмовився від переговорів з сепаратистами Каталонії
Мадрид вимагає від глави Каталонії дистанціюватись від насильства радикальних сепаратистів.
Політика
20.10.2019
20 жовтня 2019 р.
Мадрид хоче повернути Каталонії контроль над фінансами
Мадрид хоче повернути Каталонії контроль над фінансами
Уряд Санчеса робить "жест нормалізації" щодо Каталонії, але виключає проведення нового референдуму про незалежність.
Політика
09.06.2018
9 червня 2018 р.
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