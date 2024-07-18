Зеленський зустрівся з королем Великобританії Чарльзом ІІІ

Аудієнція відбулася після саміту Європейської політичної спільноти, що пройшов у Великобританії. "Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", - прокоментував зустріч Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, під час свого візиту до Великобританії провів зустріч з королем Чарльзом ІІІ.

"Вдячний королю Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію. Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", - написав Зеленський в соцмережі Х.

Офіційний акаунт королівської родини у соцмережі X також повідомив, що британський король прийняв президента України після засідання Європейської політичної спільноти в Бленгеймському палаці. "На зустрічі 46 європейських лідерів обговорили низку міжнародних викликів, можливостей та наших спільних цінностей", - йдеться у повідомленні.

В рамках участі у саміті Європейської політичної спільноти президент України також провів зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та президентом Сербії Александаром Вучичем.

Крім цього, під час візиту до Великобританії президент Зеленський підписав ще дві безпекові угоди: під угодою з Чеською Республікою підпис поставив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, а під угодою зі Словенією - прем'єр-міністр країни Роберт Голоб.