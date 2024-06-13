Британія виділяє Україні ще 300 мільйонів євро допомоги

На саміті G7 в Італії Ріші Сунак оголосить, що Великобританія виділяє Україні ще майже 300 мільйонів євро на нагальні потреби - зокрема, в енергетиці.

На саміті Групи семи (G7), який стартує в четвер, 13 червня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосить виділення до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 286 мільйонів євро) допомоги Україні для задоволення її нагальних гуманітарних, енергетичних і стабілізаційних потреб.

Як ідеться на сайті британського уряду, цей внесок має продемонструвати солідарність з Україною та "гнучкість в реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією".

"Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку. Ми повинні перейти від "стільки, скільки буде потрібно" до "чого б це не коштувало", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні", - цитує Сунака Даунінґ-стріт.

Британія вже виділила €15 млрд на підтримку України

Британія вже виділила близько 15 мільярдів євро на військову, гуманітарну та економічну підтримку України.

В уряді Сунака зауважують, що країна "часто була першою, хто надавав життєво необхідну летальну допомогу" - від танків Challenger до далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Восени Сунак анонсував передачу Збройним силам України (ЗСУ) найбільшого британського пакета допомогти - щоб допомогти відбивати російську агресію на суші, морі та в повітрі.

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