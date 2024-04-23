Британія виділяє Україні свій "найбільший пакет допомоги"

ЗСУ отримають понад 1,5 тисячі ракет ППО, далекобійні Storm Shadow, близько 4 мільйонів набоїв та інше озброєння на пів мільярда фунтів. Крім того, США готують "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосить під час візиту до Польщі у вівторок, 23 квітня, найбільший пакет військової допомоги Україні на пів мільярда фунтів стерлінгів (580 мільйонів євро), призначений для відсічі російського вторгнення на суші, морі та в повітрі.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні", - заявив Сунак.

Як повідомляється на сайті британського уряду, пакет включатиме боєприпаси, засоби протиповітряної оборони (ППО) тощо. Зокрема:

понад 1,6 тисячі ударних і протиповітряних ракет;

додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow;

майже чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї;

понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 броньованих автомобілів Husky;

60 катерів, зокрема рейдові судна та водолазні катери, а також морські гармати.

У такий спосіб загальна сума британської підтримки Збройних сил України (ЗСУ) в цьому фінансовому році сягне трьох мільярдів фунтів.

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США теж готують "більший, ніж зазвичай" пакет допомоги ЗСУ

Крім того, як пише Politico з посиланням на джерела, США також готують "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги ЗСУ. За словами одного зі співрозмовників видання, новий пакет значно перевищить виділений у березні на 300 мільйонів доларів.

Очікується, що його оголосять незабаром після підписання президентом Джо Байденом законопроєкту про подальшу допомогу Україні на 61 мільярд доларів.

Склад нової партії допомоги ще не сформований остаточно, але розглядається включення до нього ракет, бойових машин піхоти Bradley, військових автомобілів Humvee, бронетранспортерів M113.

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