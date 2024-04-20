Конгрес США схвалив надання Києву 61 млрд доларів допомоги

Після багатомісячного блокування у Палаті представників підтримали виділення Україні військової допомоги. Тепер документ мають розглянути Сенат та підписати президент США.

Палата представників США (нижня палата Конгресу. - Ред.) у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт про надання Україні допомоги на 60,8 мільярда доларів Україні до кінця вересня 2025 року. Ухвалення документа підтримали 310 конгресменів, "проти" проголосували 112.

Законопроєкт передбачає виділення Києву 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів із цієї суми заплановані на поповнення американських збройових запасів.

При цьому у документі окремо міститься заклик до президента США "у найкоротший термін" передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас у законопроєкті міститься застереження, що глава держави може не ухвалювати таке рішення, "якщо вважає, що це завдасть шкоди національній безпеці США".

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Економічна допомога і "стратегія підтримки України"

Також законопроєкт передбачає економічну допомогу на суму 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів. Згідно з документом, після листопада 2024 року президент США зможе списати заборгованість за цими кредитами.

Крім того, протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена "стратегію підтримки України", що має містити перелік "конкретних цілей".

Тепер документ має схвалити Сенат США - верхня палата Конгресу. Це може статися ще до кінця цього тижня, адже сенатор-демократ Чак Шумер напередодні попередив колег, що вони мають бути готові залишитися на сесії на вихідні. Це потрібно для завершення роботи над пакетом допомоги Україні та Ізраїлю, щодо надання допомоги якому Палата представників ухвалила окреме рішення.

Після цього законопроєкт має підписати президент США Джо Байден, який вже пообіцяв негайно підписати відповідні законопроєкти, якщо їх схвалять.

Нагадаємо, 17 квітняу Конгрес США внесли три законодавчі ініціативи, які передбачають: виділення 60,84 мільярда доларів Україні для протидії військовій агресії РФ, на підтримку Ізраїлю - 26,38 мільярда доларів та Індо-Тихоокеанського регіону - 8,12 мільярда доларів. Цей законопроєкт значною мірою повторює положення ухваленого торік Сенатом документа про виділення понад 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для України в ньому передбачено 60 мільярдів доларів. Однак республіканці у Палаті представників заблокували ці пропозиції.