Палата представників розгляне допомогу Україні 20 квітня

У Палаті представників оприлюднити текст законопроєкту, який передбачає виділення Україні 60,84 мільярда доларів військової допомоги. Розгляд цього і інших документів запланований на суботу, 20 квітня.

Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань у середу, 17 квітня, оприлюднив законодавчі ініціативи, які передбачають виділення 60,84 мільярда доларів Україні для протидії військовій агресії РФ. На підтримку Ізраїлю пропонується виділити 26,38 мільярда доларів, а Індо-Тихоокеанського регіону - 8,12 мільярда доларів, повідомляє Reuters.

Тексти законопроєктів бути оприлюднені після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що голосування щодо них відбудеться відбудеться увечері 20 квітня. У повідомленні, надісланому членам Палати представників, Джонсон заявив, що це дасть час для дебатів і внесення поправок. За словами Джонсона, три законопроєкти "фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та її союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включаючи кредитну структуру допомоги, а також посилену стратегію та підзвітність".

Джонсон також анонсував подання четвертого законопроєкту - щодо питань національної безпеки США, який має включати, серед іншого, санкції, рішення щодо соціальної мережі TikTok та Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Останній створить умови для конфіскації російських активів на користь Україні, зауважує агенція Reuters. Також Джонсон анонсував законопроєкт про безпеку кордону, який буде розглянутий окремо.

Якщо Палата представників ухвалить окремі законопроєкти, їх також має схвалити верхня палата Конгресу - Сенат, у якому більшість мають демократи, а тоді - підписати президент США Джо Байден.

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Байден закликав підтримати допомогу Україні та Ізраїлю

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканців припинити чинити опір ухваленню пакета військової допомоги Україні та Ізраїлю. За його словами, союзники США перебувають у "вирішальному" моменті конфліктів з Росією та Іраном відповідно. "Хоча обидві країни здатні захистити свій суверенітет, вони залежать від американської допомоги, включно зі зброєю, щоб зробити це. І це вирішальний момент", - написав Байден у статті в The Wall Street Journal.

Американський лідер нагадав, що Україна й Ізраїль зазнають нападів "зухвалих ворогів, які прагнуть їх знищити".

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Нагадаємо, Сенат США (верхня палата Конгресу, в якій більшість - за демократами) ще в лютому схвалив законопроєкт про виділення понад 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для України в ньому передбачено 60 мільярдів доларів. Однак республіканці у Палаті представників заблокували документ.