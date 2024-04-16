Зеленський: Без допомоги США в України нема шансів перемогти

Володимир Зеленський дав інтерв'ю PBS, у якому розкритикував ідею розділення законопроєктів про допомогу США для Ізраїлю та України. Він назвав це "чистою політикою" і пов'язав із виборами президента.

Президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська знищили Трипільську ТЕС через брак в України ракет для її захисту.

Коментуючи в інтерв'ю американському телеканалу PBS у вівторок, 15 квітня, реакцію Заходу на масований удар Ірану по Ізраїлю, Зеленський сказав: "Я вам наведу один приклад дуже простий - Трипільської станції, від якої залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили. Наступні чотири знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет - нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля".

Президент зазначив, що Україні не надають необхідну зброю, побоюючись нібито втягування НАТО у війну з Росією, при цьому країни НАТО захистили Ізраїль від масованої іранської атаки, хоча той і не входить до альянсу. "Це демонстрація того, що таке союзники - не на папері, а в небі, в дії (...) Це урок, це відповідь всім, хто каже, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну", - сказав він.

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Зеленський: Розділення допомоги України та Ізраїлю - ганьба

Зеленський назвав "ганьбою" новий план республіканців у Конгресі США, які місяцями блокують допомогу Україні - розглядати її окремо від допомоги іншим країнам, зокрема Ізраїлю.

"Це дивно. Це говорить про те, що це питання не безпеки тоді. Це чиста політика. І якщо чесно, це ганьба для світу. І просто ганьба для демократії і для усіх тих, хто про демократію тільки говорить. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня, їм важливо які у них рейтинги. Вони просто забувають, що у мертвих рейтингів ніяких немає. І що якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах НАТО, а вона буде, то американські солдати тоді будуть захищати. Тому поки не пізно, мені здається, треба проголосувати допомогу всім країнам, чиї життя від цього залежать", - пояснив він.

Президент також підтвердив, що в нинішніх умовах Україна погодилась би навіть на допомогу в форматі позики, як запропонував Дональд Трамп.

"Без допомоги США шансів на перемогу України не буде"

За словами Зеленського, якщо США не нададуть Україні допомогу, то шансів перемогти Росію у неї не буде.

"Сьогодні артилерійський снаряд - 1 до 10 (співвідношення з РФ. - Ред.). Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб іти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. І є конкретна зброя, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. План є. І більше того - всі партнери його мають на руках. Всі. Цей план того, що нам технічно дуже потрібно", - заявив президент.

Зеленський: Ми не думаємо про наступний рік

Зеленський також визнав, що Україні навряд буде легше наступного року. "Ми не думаємо про наступний рік. Ми думаємо про завтра. Наші цілі набагато більш життєві й прості. Нам треба жити завтра. Що буде в наступному році - ніхто не знає. Ми не розуміємо, яку підтримку матиме Україна, які ще війни можуть бути у світі, що буде з Конгресом США".

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