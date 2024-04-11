По Трипільській ТЕС Росія вдарила новітніми ракетами - ЗМІ

Під час удару по Трипільській теплоелектростанції (ТЕС) у четвер, 11 квітня, російська армія застосувала свої нові крилаті ракети Х-69. Як пише профільне видання Defense Express із посиланням на власні джерела, про це свідчать знайдені уламки цієї ракети.

Х-69 - дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку росіяни можуть використовувати з винищувачів-бомбардувальників Су-34 і багатоцільових винищувачів Су-35.

Дальність пуску ракет склала близько 400 кілометрів, що перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Вага бойової частини ракети декларувалась в межах 310 кілограмів. Система наведення - супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. Головною особливістю вважається можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів.

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Гірше, ніж удар "Кинджалом"

"Попри те, що ця ракета - дозвукова, та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинджал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, можливо вважати гіршою ситуацією. Її результативний удар говорить про можливості проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. Її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К", - пише видання.

Крім того, використання ракети за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити масовіший характер у силу більшої кількості носіїв, але після того, як у РФ налагодять повномасштабне серійне виробництво, бо зараз не йдеться про запаси Х-69, зазначає Defense Express.

Росія не перше використала Х-69 для удару по Україні. Перша згадка про їхнє використання з'явилась у лютому, а поодинокі випадки були ще в 2023 році.

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