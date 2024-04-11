Армія РФ перевищує ЗСУ на фронті в 7-10 разів - Содоль

Збройним силам України бракує особового складу, заявив командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. "Ми тримаємо оборону з останніх сил", - сказав він у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації.

Російська армія перевищує українську на фронті в 7-10 разів, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Содоль у четвер, 11 квітня, у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації.

"Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких - по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", - сказав він.

За його словами, ця ситуація призводить до того, що бригада, яка мала б обороняти до 15 кілометрів фронту, з такою укомплектованістю може тримати лише п'ять, а іноді й менше кілометрів.

Посилення мобілізації в Україні

"Тому замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон - він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил", - закликав Содоль.

Рада прийняла закон про посилення мобілізації, а також доручила уряду доплачувати військовим на "нулі" 70 тисяч гривень.