Республіканці хочуть таки розділити поміч Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників США запропонував розділити пропозицію Білого дому на чотири документи. У Байдена - проти окремих законопроєктів щодо Ізраїлю та України.

Після кількох місяців блокування республіканською більшістю в Палаті представників США ініціативи Білого дому про виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон оприлюднив у вівторок, 16 квітня, свій план її схвалення - у зв'язку з масштабною атакою Ірану на Ізраїль.

Він знову пропонує розділити ініціативу на окремі законопроєкти.

Частина допомоги Україні - в кредит

Допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню Джонсон пропонує затверджувати окремо.

Його законопроєкт щодо підтримки України передбачає, що частину помочі та отримуватиме в кредит. Раніше таке рішення пропонував Дональд Трамп.

Четвертий законопроєкт - щодо питань національної безпеки США. Він має включати заборону соціальної мережі TikTok.

Республіканці можуть не підтримати Джонсона

Як зазначає Politico, Джонсон може не отримати достатньої підтримки, щоб винести ці законопроєкти на розгляд.

За даними видання The Hill, пропозиція Джонсона викликала негативну реакцію з боку деяких консервативних конгресменів. Вони продовжують наполягати, що допомога Україні має супроводжуватись посиленням заходів безпеки на кордоні США з Мексикою, тоді як Джонсон не включив цей пункт до свого нового плану.

Білий дім - проти розділення допомоги Україні та Ізраїлю

Якщо Палата представників ухвалить окремі законопроєкти, щоб ті набули чинності, їх також має схвалити верхня палата Конгресу - Сенат, у якому більшість мають демократи, - а тоді підписати президент США Джо Байден.

Водночас речник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що виступає "проти окремого законопроєкту, який діятиме лише щодо Ізраїлю".

Так само речниця Байдена Карін Жан-П'єр заявила, що розгляд окремих законопроєктів лише затримає необхідну поміч. Вона закликала Палату представників прийняти законопроєкт, ініційований Білим домом, про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей документ Сенат підтримав ще в лютому.

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