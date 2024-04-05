Генсек НАТО: Для України потрібно зробити більше - негайно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який невдовзі покине свою посаду, в інтерв'ю DW висловив переконання, що США залишаться вірним учасником західного військового союзу, адже це відповідає інтересам їхньої безпеки - з Альянсом вони сильніші, ніж без нього.

Столтенберг, який виступив у Брюсселі на церемонії з нагоди 75-річчя НАТО, де були присутні міністри закордонних справ 32 країн-членів Північноатлантичного Альянсу, також запевнив, що союзники посилять підтримку України.

DW: Пане генеральний секретарю, дякую за розмову з вами в цей особливий день - день 75-річчя НАТО. Це слушна нагода для того, щоб озирнутися назад і зазирнути вперед, а також поговорити про актуальні проблеми. Розкажіть, на якому етапі перебуває Альянс сьогодні?

Столтенберг: НАТО є найуспішнішим і найсильнішим в історії військовим альянсом з двох причин: завдяки нашій єдності, завдяки тому, що ми захищаємо одне одного, а також завдяки тому, що ми змогли змінитися, коли змінився світ.

Те, що ми бачили впродовж останнього року, - це, насамперед, ще агресивнішу Росію, яка вторглася в сусідню країну - в Україну. Тому після незаконної анексії Криму в 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення (Росії в Україну. - Ред.) у 2022 році Альянс активізувався. Коли йдеться про нашу колективну оборону, союзники вкладають більше коштів і демонструють, що ми готові захищати одне одного. І це справді важливо як ніколи.

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- Поговоримо про Україну. Союзники по НАТО обіцяли підтримувати Київ стільки, скільки потрібно. Але, схоже, вони роблять недостатньо, бо, як ми знаємо, в українців закінчуються боєприпаси, лінія фронту - під загрозою прориву. Тож НАТО ось-ось підведе Україну?

- Ні, НАТО надало Україні безпрецедентну військову допомогу. 99 відсотків військової підтримки Україна одержує від Альянсу, і це дуже важливо.

Ми повинні пам'ятати, що почалося це (вторгнення РФ в Україну. - Ред.) у лютому 2022 року, і більшість експертів побоювалися тоді, що Київ буде захоплений Росією протягом кількох днів, а Україна розвалиться протягом кількох тижнів. Але ми побачили, як українці спромоглися звільнити 50 відсотків території, окупованої Росією. Їм вдалося завдати тяжких втрат російським військам і відкрити коридор у Чорному морі, потопивши багато кораблів російського Чорноморського флоту, що, у свою чергу, дозволило Україні експортувати зерно.

Але, звісно, цього замало. Нам потрібно зробити більше. І ось чому. Головне послання зараз полягає в тому, що нам потрібно активізувати зусилля та надати ще більшу підтримку Україні. Причому негайно. І це також було головним посланням за підсумками зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі цього тижня.

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- Але це в умовах, коли США обговорюють, чи варто продовжувати підтримувати Україну, і якщо так, то якою мірою, а європейці - явно не в змозі заповнити цей пролом. То який же план?

- План полягає в тому, щоб переконатися, що всі держави-члени ухвалюють необхідні рішення для продовження підтримки України. Я не можу говорити від імені Конгресу США, але протягом останніх тижнів зустрівся з кількома конгресменами, і всі вони запевнили мене, що не лише у Конгресі, а й в американському суспільстві значна більшість - явна більшість - виступає за розширення підтримки України.

Тому зараз завдання полягає в тому, щоб ця більшість, яка є в Конгресі, проголосувала і ухвалила рішення. І мій заклик до США полягає в тому, що це має статися якнайшвидше, тому що необхідно, щоб Сполучені Штати, а також інші союзники, активізували свої зусилля.

- Але що говорить про стан Альянсу той факт, що варто Дональду Трампу під час передвиборної президентської кампанії зробити кілька зауважень, що ставлять під сумнів зобов'язання США перед НАТО, як Європа починає тремтіти?

- Ну, НАТО - це Альянс 32 демократичних країн. І, звісно, у нас завжди будуть представлені різні думки. Іноді між союзниками виникають суперечності. Ми знаходимося по обидва боки Атлантики, у нас різна історія, різні політичні партії при владі. Але в НАТО вражає те, що, попри всі ці відмінності, нам завжди вдавалося об'єднуватися навколо нашого основного завдання: захищати одне одного. Один за всіх та всі за одного. І ми робимо це не для того, щоб провокувати конфлікти, а щоб запобігати їм, щоб забезпечити мир, як ми це успішно робили ось уже 75 років.

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Я очікую, що незалежно від результатів виборів Сполучені Штати залишаться вірним союзником НАТО, тому що це відповідає інтересам безпеки США. США сильніші з НАТО, ніж без НАТО. Сполучені Штати мають сильну підтримку НАТО з обох провідних партій.

І ми маємо пам'ятати, що критика з боку Дональда Трампа, а також інших американців була спрямована не лише проти Альянсу. Вона була спрямована проти тих членів, які його недостатньо фінансують. І хороша новина полягає в тому, що союзники з НАТО, включаючи Німеччину та багато інших, зараз справді стали активнішими і вкладають більше коштів в оборону.

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- До речі, про кошти. Ви висунули нову пропозицію - про створення фонду в 100 мільярдів євро для підтримки України. І ця пропозиція, як ми чули, викликала досить суперечливу реакцію. Вона ще актуальна?

- Не вдаватимуся до подробиць, але я вніс пропозиції про те, як ми можемо ще більше посилити підтримку України, щоб створити ще надійнішу та інституційнішу основу цього. Щоб у нас були більш передбачувані довгострокові зобов'язання, які меншою мірою залежали б від добровільних короткострокових пропозицій.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО домовилися розпочати планування, а потім отримаємо пропозицію від військових, від головнокомандувача об'єднаними збройними силами Альянсу в Європі. І я очікую, що, ґрунтуючись на цьому, вдасться ухвалити необхідні рішення задовго до саміту НАТО в липні.

- Після вторгнення Росії в Україну НАТО активізувало свою роботу з глобальними партнерами. Однак багато країн Глобального Півдня, як і раніше, підтримують Росію та звинувачують НАТО в подвійних стандартах, домінуванні США та агресивності. Що ви думаєте з цього приводу?

- Думаю, дуже важливо, щоб незалежно від того, яку думку можуть мати різні союзники чи різні люди з приводу трагедії, яку ми зараз спостерігаємо в Секторі Гази, де відбувається гуманітарна катастрофа, де гинуть мирні жителі, дуже важливо вітати зусилля, спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню.

Але це не стосується повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна не має стати жертвою конфлікту на Близькому Сході. Так що, звичайно, я вітаю припинення вогню (у Газі. - Ред.). Я підтримую зусилля в цьому напрямку, навіть попри те, що НАТО не відіграє в цьому активної ролі, хоча її й відіграють деякі члени Альянсу.

Але, знову ж таки, незалежно від цього, потрібно чітко розуміти, що немає жодного виправдання тому, що Росія робить в Україні, вбивству тисяч мирних жителів і подальшому використанню масованої військової сили для встановлення контролю (над Україною. - Ред.). Тому я вважаю важливим відстоювати наші принципи в усьому світі. Розбіжності щодо ситуації на Близькому Сході не виправдовують кричущого порушення міжнародного права щодо України.

- Але якщо говорити про Глобальний Південь… Росія розширює свою присутність у деяких частинах Африки, наприклад. Що робить НАТО, щоб протистояти цьому?

- Росія намагається поширити свій хибний наратив. Я вірю в силу правди і вважаю, що найкраща відповідь на дезінформацію - це правда. Найкращий спосіб перешкодити тому, щоб дезінформація досягала своєї мети, - це мати вільні незалежні ЗМІ, проводити перевірку фактів і описувати реальний стан речей. І, звичайно, НАТО завжди готове брати участь у відкритих громадських дебатах щодо ситуації в Європі та Африці. Ми й надалі закликатимемо всіх, хто вірить у верховенство закону, до того, що не можна дозволяти такій країні, як Росія, використовувати свою військову силу таким чином.

Чи зможе НАТО підтримувати Україну без США - Столтенберг в ексклюзиві DW (05.04.2024) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video