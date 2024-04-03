У Брюсселі не домовились про фонд у €100 млрд для України

Глави МЗС країн НАТО не ухвалили рішення щодо створення нового фонду Альянсу для військової допомоги Україні з бюджетом 100 мільярдів євро, але "наблизились до консенсусу".

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) з’їхалися в Брюссель у середу, 3 квітня, на дводенну зустріч, щоб відзначити 75-річчя організації та обговорити підготовку до ювілейного саміту у Вашингтоні.

Попри те, що привід для зустрічі був святковим, головною темою переговорів стала підтримка України в протистоянні російській агресії. Як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністри говорили про те, "як створити міцні рамки для стабільної та передбачуваної військової допомоги Україні на наступні роки".

Йдеться про створення спеціального фонду для фінансування військової допомоги Україні з бюджетом у 100 мільярдів євро на п'ять років.

Ініціатива Столтенберга про спецфонд НАТО для ЗСУ

Напередодні зустрічі міністрів кілька медіа повідомили, що таку ініціативу висунув особисто Столтенберг. Суть пропозиції полягає в тому, щоб 32 країни-члени альянсу зробили фінансовий внесок у фонд допомоги України згідно з принципом, за яким вони сплачують свою частку в спільний бюджет НАТО відповідно до суми ВВП кожної держави.

Проте коли журналісти намагалися розпитати про фонд у самого Столтенберга, він був дуже обережним у своїх відповідях і уникав згадок про будь-які конкретні суми чи деталі. За його словами, зараз Збройні сили України (ЗСУ) мають термінові потреби, тому союзники "повинні змінити динаміку своєї підтримки".

"Ми маємо забезпечити надійну та передбачувану допомогу Україні на довгострокову перспективу. Ми повинні менше покладатися на добровільні внески та більше - на зобов'язання НАТО, менше - на короткострокові пропозиції, і більше - на багаторічні перспективи", - сказав Столтенберг журналістам.

Фонд допомоги Україні схвалять на саміті НАТО в США

Під час підсумкової пресконференції Столтенберг повідомив, що фінального рішення щодо створення фонду допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро не ухвалили.

Водночас генсек запевнив: "Ми рухаємося в напрямку консенсусу, і остаточне рішення буде ухвалене у Вашингтоні (під час липневого саміту НАТО. - Ред.)".

Столтенберг про "Рамштайн": Треба гарантія стабільної допомоги

Перед зустріччю в Брюсселі низка ЗМІ написала, що НАТО може взяти на себе координаційну роботу в контактній групі з оборони України у форматі "Рамштайн" під керівництвом США, щоб захистити допомогу ЗСУ від ризиків переобрання Дональда Трампа американським президентом чи "політичних змін" в інших країнах-учасницях.

Сам Столтенберг зазначив, що вітає роботу формату "Рамштайн" та двосторонні ініціативи на підтримку України, але додав, що "треба створити міцніші рамки, щоб гарантувати тривалу і передбачувану допомогу".

Створення нового формату підтримки України, за його словами, не означає, що Альянс збирається вступити у війну. "НАТО - оборонний союз", - зазначив генсек і додав, що в агресивній війні, яку розв'язала РФ, Україна має право захищати себе, "а друзі України мають право підтримувати її в обороні". "Москва повинна зрозуміти: вона не досягне своїх цілей на полі бою в Україні і не зможе нас перечекати", - сказав Столтенберг.

НАТО: Росія постійно накопичує сили та зброю

Оцінюючи перспективи наступу Росії в найближчі місяці, про що нещодавно застерігав президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО відповів, що Альянс "спостерігає постійне накопичення сил і зброї" з боку РФ.

"Північна Корея та Іран постачають Росії зброю, Москва перевела свою економіку на військові рейки, і ми бачимо, що Кремль готовий платити високу ціну, щоб досягти переваги на полі бою, бо Росія мало поважає людське життя", - сказав генсек і додав, що в цій ситуації важливо, щоб союзники швидко ухвалювали рішення щодо військової допомоги Україні. На думку Столтенберга, ситуація на фронті є складною для українців, оскільки "Конгрес США досі не дійшов згоди з приводу підтримки".

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У Брюсселі пройде Рада Україна - НАТО

Зранку в четвер, 4 квітня, в штаб-квартирі НАТО відбудеться низка заходів з відзначення 75-річчя створення Альянсу. Ювілейні урочистості триватимуть годину, після чого розпочнеться робоча програма другого дня міністерської зустрічі НАТО, зокрема - засідання Ради Україна-НАТО. У ній візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.