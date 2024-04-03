Столтенберг виступає за довгострокову підтримку України

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянсу необхідно змінити динаміку підтримки Києва, адже будь-які затримки мають наслідки для ситуації на фронті.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що члени Альянсу повинні гарантувати довгострокові поставки зброї для України. Ця заява пролунала на тлі обговорення пропозиції щодо п’ятирічного фонду допомоги Україні на суму 100 мільярдів євро, про що раніше писала низка ЗМІ.

"Україна має термінові потреби, - заявив Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі у середу, 3 квітня, цитує AFP. - Будь-яка затримка в наданні підтримки має наслідки на полі бою, поки ми говоримо. Тому нам потрібно змінити динаміку нашої підтримки".

Він запропонував забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні на довгострокову перспективу замість того, аби "менше розраховувати на добровільні внески і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки".

Глава НАТО не розкрив деталі своєї пропозиції, зауваживши лише, що "Москва повинна зрозуміти, що вони не можуть досягти своїх цілей на полі бою і не можуть перечекати нас".

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Фонд довгострокової підтримки України

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на неназваних дипломатів повідомила, що Столтенберг запропонував заснувати п'ятирічний пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів США).

Відповідно до плану, НАТО візьме на себе певну координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як "група Рамштайн". Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім, а також на "захист від вітру політичних змін" у будь-якому члені НАТО.

За даними ЗМІ, ця ініціатива - на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3-4 квітня. Її мають обговорити з метою остаточного оформлення до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Як зауважує AFP, згідно з застереженнями дипломатів, є багато запитань щодо того, звідки братиметься фінансування, тож пропозиція може кардинально змінитися до саміту. Для ухвалення її мають підтримати усі 32 члени Альянсу. Втім Угорщина - одна з найбільш дружніх до Росії країн НАТО - заявляла, що не підтримає жодної пропозиції, яка могла б "наблизити Альянс до війни".