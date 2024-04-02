Столтенберг пропонує пакет допомоги Україні у 100 млрд євро

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував започаткувати п'ятирічний пакет допомоги Україні. Це має убезпечити процес підтримки Києва, зокрема, у разі перемоги Трампа на виборах президента в США, повідомляють ЗМІ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував заснувати п'ятирічний пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів США). Про це у вівторок, 2 квітня, повідомила з Брюсселя агенція Reuters з посиланням на п'ятьох дипломатів.

Відповідно до плану, НАТО візьме на себе певну координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як "група Рамштайн". Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім, повідомили дипломати.

Очікується, що цю пропозицію обговорюватимуть на дводенній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3-4 квітня з метою остаточного оформлення пакета до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

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За словами дипломатів, у НАТО поширюється думка, що настав час перевести військову допомогу Україні на більш сталу, довгострокову основу. У рамках плану Альянс створить Місію НАТО для України, хоча поки не зовсім всередині, чи діятиме ця місія всередині країни, додали дипломати.

За словами Столтенберга, цей план частково спрямований на "захист від вітру політичних змін" у будь-якому члені НАТО. У самому Альянсі відмовилися детально коментувати пропозиції Столтенберга, але офіційний представник НАТО зазначив, що міністри закордонних справ "обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її більш потужною, передбачуваною та стійкою".

"Жодних остаточних рішень не буде ухвалено на квітневих зустрічах міністрів, і дискусії триватимуть мірою наближення до Вашингтонського саміту в липні", - зазначив чиновник на умовах анонімності.

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Дипломати попередили, що обговорення пропозиції перебуває на ранній стадії, і не ясно, чи буде прийнята загальна сума в 100 мільярдів євро та як вона фінансуватиметься. Усі рішення НАТО вимагають консенсусу між 32 членами Альянсу. "Фонд у 100 мільярдів виглядає дуже оптимістично, знаючи, як важко було домовитися про меншу суму на рівні ЄС", - додав один з дипломатів.

Про пропозицію Столтенберга щодо пакета допомоги Україні, щоправда у 100 мільярдів доларів, повідомили з посиланням на джерела й інші провідні західні видання, зокрема, The Financial Times , а також Bloomberg .