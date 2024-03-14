Столтенберг: Країни НАТО не дають Україні досить боєприпасів

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг розкритикував країни НАТО за, на його думку, замалий обсяг допомоги Україні. Відповідну заяву Столтенберг зробив у четвер, 14 березня, під час пресконференції штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

На думку Столтенберга, Україні бракує боєприпасів, аби давати відсіч російській агресії, однак країни-члени НАТО роблять недосить, щоб допомогти Києву. Він висловив переконання, що союзники по НАТО мають змогу надавати більше допомоги Україні, але для цього їм потрібно показати політичну волю. "Безпрецедентна допомога від союзників по НАТО допомогла Україні вижити як незалежній державі. Але Україна потребує ще більшої підтримки, і вона потрібна їй зараз", - сказав Столтенберг, якого цитує агенція Reuters.

Україна конче потребує боєприпасів, але в НАТО зволікають

"У українціів не закінчується мужність, у них закінчуються боєприпаси", - пояснив він. "Союзники по НАТО не надають Україні досить боєприпасів, і це має наслідки на полі бою кожного дня", - сказав Столтенберг. За його словами, це одна з причин, чому росіяни змогли досягти певного прогресу на полі бою протягом останніх тижнів і місяців.

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"Союзникам конче необхідно ухвалювати рішення, що потрібні для того, щоб зробити крок і надати більше боєприпасів Україні. Це моє послання до всіх столиць (країн-членів НАТО. - Ред.)", - сказав Столтенберг. "У нас є спроможність, економічні можливості, щоб бути здатними забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Це питання політичної волі. (Потрібно. - Ред.) ухвалити рішення і визначити пріоритетом підтримку України", - додав він.

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Раніше під час пресконференції Столтенберг застеріг владу РФ, що будь-яка спроба організувати російські вибори на окупованих територіях України буде нелегальною. Нинішній тон заяв Столтенберга в бік країн-членів НАТО через їхню позицію щодо покриття нагальних потреб України - незвично відвертий, зазначає Reuters. Як повідомлялося, Столтенберг має цього року залишити пост генсека Альянсу.