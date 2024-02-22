Столтенберг закликав посилити допомогу Києву

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг висловив думку, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального та відступ Збройних сил України (ЗСУ) з Авдіївки мають привернути увагу Альянсу та його союзників до необхідності посилити військову допомогу Україні. "Я впевнений, що найкращий спосіб вшанувати пам'ять Навального - не дати Путіну здобути перемогу на полі бою, забезпечивши перевагу України", - сказав Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" у середу, 21 лютого, у Брюсселі.

За словами генсека НАТО, відхід українських військ з Авдіївки після місяців важких боїв демонструє, що Україна потребує ще більших обсягів військової допомоги, а смерть Навального в колонії та затримка експертизи обставин його загибелі мають привернути ще більшу увагу до авторитарного характеру кремлівського режиму.

Столтенберг зазначив, що на тлі затримки затвердження нового пакета військової допомоги США Україні на суму в 61 мільярд доларів у Палаті представників Конгресу, інші країни, зокрема Швеція, Канада та Японія, нарощують підтримку Києву.

Україна зможе атакували з F-16 військові цілі у РФ

Генсек НАТО не відповів на питання, коли саме ЗСУ можуть отримати винищувачі F-16. На цього тлі він сказав, що всі союзники України хотіли б, щоб F-16 опинилися в Україні якнайшвидше, але зазначив, що треба подбати також про підготовку пілотів та механіків. Щодо термінів можливих поставок цих бойових літаків, то про це краще запитувати військових експертів, резюмував Єнс Столтенберг.

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За словами Столтенберга, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику щодо цього. Утім, визнав він, війна Росії проти України є загарбницькою, тож Україна має право на самооборону, включно з завдаванням ударів по легітимних російських військових цілях за межами України.