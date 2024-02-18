Міністр оборони Литви: F-16 будуть в Україні у червні

Винищувачі F-16 можуть прибути до України у червні, вважає голова міноборони Литви Арвідас Анушаускас. Очікується, що до кінця вересня навчання на них пройдуть 12 українських пілотів.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що перші американські винищувачі F-16 будуть передані Збройним силам України (ЗСУ) у червні. "Я думаю, що у червні ми побачимо їх в Україні", - наводить його слова журнал ForeignPolicy у неділю, 18 лютого.

Названі литовським міністром терміни підтвердив виданню й інший європейський чиновник, який був присутній на Мюнхенській безпековій конференції. За даними Foreign Policy, уряд у Києві очікує, що 12 пілотів пройдуть навчання на F-16 до кінця фінансового року в США, тобто до жовтня.

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Нідерланди прискорено готують передачу F-16

Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте нагадав в інтерв'ю DW, що його країна разом із Данією, Великобританією та іншими країнами коаліції має намір передати Україні 24 винищувачі F-16. "Це величезний прогрес", - сказав він. Навчання українських пілотів та підготовка бойових літаків до відправлення йде "на високій швидкості", запевнив Рютте, проте точну дату постачання назвати відмовився.

Данія планує передати Україні шість винищувачів у другому кварталі 2024 року. Надіслати F-16 Києву обіцяли також Бельгія та Норвегія. Утім, публічно не оголошувалося про кількість літаків.

На початку листопада 2023 року центр навчання українців на F-16 було відкрито на військово-повітряній базі Фетешті в Румунії. Очікується, що підготовка пілотів триватиме кілька місяців.