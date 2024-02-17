Прем'єр Нідерландів: Захід прагне перемоги України у війні

Дії партнерів спрямовані на те, щоб Україна виграла цю війну, заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він переконаний у подальшому передачі нових типів озброєнь Україні.

Всі зусилля Заходу нині спрямовані на перемогу України у війні проти Росії, і не розглядається жоден інший сценарій. Про це заявив у суботу, 17 лютого, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на питання про те, чи могли б країни НАТО розмістити в Україні свої війська за умови, якщо деякі частини України залишаться окупованими Росією, Рютте сказав: "Все, що ми зараз робимо, спрямоване на те, щоб Україна виграла цю війну. Я не збираюся розмірковувати про будь-який інший результат".

При цьому він наголосив, що єдиний, хто може ініціювати переговори з Росією, це президент України Володимир Зеленський. Утім, Рютте не вірить, що це станеться найближчим часом. "Значно пізніше", - сказав він.

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Зброя для України

Також Рютте розповів про готовність західних країн передавати Україні нові типи озброєнь для перемоги у війні проти Росії. "Дискусії про те, чи передавати Україні наступну систему озброєнь, будуть завжди. Але загальний настрій на Заході полягає в тому, що ми маємо бути готові робити це і надалі", - сказав він.

Рютте наголосив на необхідності інвестувати в оборонні витрати, значно нарощувати виробництво зброї та "робити помітно більше для підтримки України". Такий настрій, за його словами, не пов'язаний із можливим обранням Дональда Трампа президентом США та заморозкою американської допомоги Києву. "Це пов'язано з тим, що ми повинні забезпечити свою безпеку та захист наших цінностей, захищаючи Україну та досягаючи максимального потенціалу нашої обороноздатності", - наголосив Рютте.

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Нідерланди прискорено готують передачу F-16

Водночас прем'єр Нідерландів нагадав, що його країна разом із Данією, Великобританією та іншими партнерами по коаліції має намір передати Україні 24 винищувачі F-16. "Це величезний прогрес", - сказав він. Навчання українських пілотів та підготовка бойових літаків до відправлення триває на "на високій швидкості", запевнив Рютте, проте точну дату постачання назвати відмовився.