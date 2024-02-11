Ігнат: F-16 з українськими знаками змусили росіян нервувати

Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат прокоментував фото винищувачів F-16 з українськими розпізнавальними знаками.

"Інтерв'ю ви бачили нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося. Ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються", - сказав Ігнат у неділю, 11 лютого, в ефірі національного телемарафону.

9 лютого "Голос Америки " опублікував інтерв'ю з українським пілотом з позивним "Фантом", який розповів про підготовку на винищувачах F-16. Видання додало до матеріалу кілька наданих військовим зображень літаків з українським ронделем.

Ігнат на прохання підтвердити розмічення літаків згідно з українськими стандартами, відповів, що "хотів би залишити це на розсуд російських пабліків". Водночас він додав, що F-16, які прибудуть в Україну, будуть українськими літаками, "вже з дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, кружками і бортовими номерами".

Він також зауважив, що коли винищувачі прибудуть в Україну, то стануть "ласою ціллю" для окупантів, і наголосив на необхідні підготовки інфраструктури: злітно-посадкових смуг, сховищ та "інших моментів", щоб ті не могли дістати літаки.

ЗСУ очікують на обіцяні партнерами винищувачі F-16 уже цього року. Літаки згодились передати кілька союзників, утім приблизний термін доставки поки що назвала тільки Данія. Від неї перші винищувачі надійдуть не раніше квітня.

