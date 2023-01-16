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Юрій Ігнат

Тема

Юрій Ігнат - український військовий, речник Повітряних сил ЗСУ.

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Докладно

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Винищувачі як шанс звільнити Україну

Винищувачі як шанс звільнити Україну

Для захисту українського неба потрібно до 200 літаків на кшталт F-16. Як ці винищувачі можуть змінити хід війни?
Конфлікти15 лютого 2023 р.06:07 хв.
Винищувач F-16 польських повітряних сил

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти9 лютого 2023 р.
Ukraine Krieg, Luftabwehr in Bakhmut

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

Як і чим ППО України збиває ракети і дрони

ППО України ефективно збиває дрони-камікадзе, але проти деяких типів ракет поки безсила. Як і чим ЗСУ обороняють небо?
Конфлікти16 січня 2023 р.13:05 хв.