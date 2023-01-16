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Юрій Ігнат
Тема
Юрій Ігнат - український військовий, речник Повітряних сил ЗСУ.
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Докладно
Винищувачі як шанс звільнити Україну
Винищувачі як шанс звільнити Україну
Для захисту українського неба потрібно до 200 літаків на кшталт F-16. Як ці винищувачі можуть змінити хід війни?
Конфлікти
15.02.2023
15 лютого 2023 р.
06:07 хв.
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти
09.02.2023
9 лютого 2023 р.
Як і чим ППО України збиває ракети і дрони
Як і чим ППО України збиває ракети і дрони
ППО України ефективно збиває дрони-камікадзе, але проти деяких типів ракет поки безсила. Як і чим ЗСУ обороняють небо?
Конфлікти
16.01.2023
16 січня 2023 р.
13:05 хв.
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