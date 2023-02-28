Після вибуху в "Мачулищах" у РФ лишилося шість літаків А-50У

За даними британської розвідки, в Росії залишилося шість літаків А-50У після пошкодження одного з них на аеродромі в Білорусі. Ця втрата обмежить повітряні операції РФ, впевнені розвідники.

Через підрив військового літака А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" у РФ, імовірно, залишилося шість таких повітряних суден. Про це у вівторок, 28 лютого, повідомило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї військової розвідки.

"Імовірно, в експлуатації залишаться шість діючих А-50У, що ще більше обмежить російські повітряні операції", - йдеться у повідомленні.

Хоча офіційно підрив літака не підтверджений, у британській розвідці зазначають, що втрата А-50 була би значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій, забезпечуючи картину повітряного простору для ведення бойових дій.

"РФ продовжить запускати ракети та дрони"

Попри відсутність офіційних підтверджень з Білорусі та Кремля, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат впевнений, що літак знищений. "У мене є свої джерела інформації, але я не можу вам їх сказати", - заявив він напередодні в ефірі національного телемарафону.

За його словами, знищення А-50 є "гарною новиною": "Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби протиповітряної оборони, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації".

Водночас речник зауважив, що втрата літака не вплине на можливість росіян атакувати Україну далі ракетами та дронами-камікадзе. За його словами, війська РФ мають дев'ять подібних літаків, з яких шість - у модифікації У.

Нагадаємо, підрив літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У на території білоруського військового аеродрому "Мачулищі" поблизу Мінська стався 26 лютого. Як стверджує опозиційне об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol, А-50 атакували з повітря за допомогою дронів білоруси, учасники плану "Перемога", постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

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