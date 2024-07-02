Київ заперечив знищення п'яти бойових літаків на Полтавщині

Повітряні сили ЗСУ підтвердили удар по аеродрому у Миргороді, але заперечили поширювану Росією інформацію про знищення п'яти і пошкодження двох Су-27. Пояснили, що вводять противника в оману макетами та іншими засобами.

Україна заперечує заяву міністерства оборони Росії про знищення п'яти діючих винищувачів Су-27 та пошкодження ще двох, що перебувають на ремонті, після удару по військовому аеродрому у Миргороді в Полтавській області. Про це у вівторок, 2 липня, заявив ексспікер Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

"Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів", - зазначив він у дописі у Facebook.

Також Ігнат наголосив, що українські аеродроми перебувають "щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак". Але він запевнив, що "неймовірними зусиллями" люди "на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь".

Читайте також: Прописано в угоді: Зеленський анонсував передачу Україні ескадрилей бойових літаків

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у дописі у Telegram-каналі також натякнув, що наслідки російського удару не такі масштабні, як заявляє міністерство оборони РФ.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - зазначив він та продемонстрував відео удару українських літаків по складу боєприпасів у Криму 1 липня.

Нагадаємо, 2 липня міноборони РФ заявило про те, що напередодні внаслідок групового удару ракетними комплексами "Іскандер-М" ЗС РФ знищили в Україні п'ять діючих і пошкодили два багатоцільові винищувачі Су-27, що перебувають на ремонті.