ЗСУ за пів року уразили понад 30 військових літаків РФ

Днями на Східному напрямку вдалося збити з ПЗРК "Ігла" черговий російський штурмовик Су-25, повідомили в Нацгвардії. А СтратКом ЗСУ опублікував мапу уражених літаків РФ за перші шість місяців 2024 року.

Війська РФ втратили в Україні черговий бойовий літак Су-25. Як повідомила в п'ятницю, 28 червня, Національна гвардія України, українським військовим вдалося збити літак на Донеччині.

Зазначається, що влучний постріл по літаку здійснив днями зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Нацгвардії в Донецькій області.

"Гвардійці висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться у повідомленні.

30 уражених російських літаків за пів року

Загалом Сили оборони України змогли уразити вже понад 30 російських військових літаків за останні пів року, повідомило управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ).

Зокрема з початку року уражені: дев'ять Су-25; один винищувач Су-57; два винищувачі МіГ-31; близько 13 бомбардувальників Су-34; один винищувач Су-35; один винищувач Су-35С; два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50; один стройовий літак управління ретрансляцією радіозв'язку Іл-22М11 та один ракетоносець Ту-22М3.

СтратКом також опублікував мапу уражених літаків. У повідомленні зазначається, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. "Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись", - йдеться у дописі.