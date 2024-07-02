Уряд Нідерландів надав дозвіл на постачання F-16 Україні

Уряд Нідерландів надав дозвіл на експорт перших 24 винищувачів F-16 в Україну. Про це повідомила у понеділок, 1 липня, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в листі до парламенту.

За її словами, перші літаки будуть передані найближчим часом, пише агенція Reuters. Оллонгрен не уточнила точні терміни доставки літаків в Україну з міркувань безпеки.

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Україна чекає на 45 винищувачів

Раніше Оллонгрен заявляла, що її країна передасть Україні перші винищувачі F-16 уже цього літа, після чого поставка буде поставлена "на потік". При цьому спершу Україна отримає літаки від Данії. "Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - розповідала вона.

У середині березня американське видання The New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові вильоти на винищувачах F-16 після 10 місяців навчання в Данії, Великобританії та США. При цьому до моменту їхнього повернення на лінію фронту очікується, що Україна отримає лише шість літаків.

Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів.