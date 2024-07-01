Обстріли РФ: загиблі на Донеччині, поранені в Херсоні

1 липня Росія продовжувала завдавати удари по Донеччині, Полтавщині, Сумщині, Херсону та Харкову. Є загиблі та поранені.

Російські війська вдень у понеділок, 1 липня, продовжували обстрілювати цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні.

Загиблі на Донеччині

Внаслідок обстрілів Донеччини у Селидівській громаді загинули троє людей, 20 поранених, більшість з яких перебувають у важкому та середньому станах, повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Також у цей день були атаковані село Комар Волноваського району, де поранення отримав 19-річний юнак. Крім того, щонайменше дві людини загинули і восьмеро поранені внаслідок обстрілу з РСЗВ міста Українськ.

Ввечері російські військові обстріляли зі ствольної артилерії Курахівку Донецької області. Внаслідок цього поранений чоловік 1957 року народження, розповів "Суспільне Донбас" начальник Курахівської МВА Роман Падун.

Торецька громада: 20 бомб РФ щодня

Перебуває під масованими атаками з боку російських військ Торецька громада на Донеччині - до 20 бомб РФ щодня скидає на Торецьк та селища Північне, Щербинівка, Нью-Йорк, Неліпівка, повідомила обласна поліція . Зазначається, що за три дні в Торецькій громаді сталися 43 обстріли, з них 16 - авіаудари. "На жаль, шестеро цивільних осіб загинули, 17 зазнали поранень, зокрема дитина, яку госпіталізовано у важкому стані", - повідомили поліцейські.

Місто Торецьк розташоване за три кілометри від лінії боєзіткнення, і тут вже зруйновано щонайменше 35 відсотків будинків, уточнили в поліції. "У місті залишається близько п'яти тисяч мешканців, загалом у громаді - близько 10 тисяч. Наразі багато з них прагнуть евакуюватись. Аби визволити людей, розпочато евакуаційні заходи із залученням значних сил і ресурсів", - кажуть правоохоронці.

Повідомляється, що за три останні дні екстрено евакуювали 711 мешканців, з них 20 дітей.

Читайте також: Генштаб ЗСУ не підтверджує окупацію росіянами Степової Новоселівки

Удари по Харкову та Херсону

Вдень 1 липня Росія завдала удару по Харкову. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, удар завданий керованою авіабомбою. Обійшлося без постраждалих.

Тільки протягом червня цього року російські війська 22 рази обстрілювали Харків. Від нападів загинули шестеро людей, постраждали 92 особи, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, за червень Росія застосувала проти Харкова 19 універсальних міжвидових плануючих боєприпасів ДЗ-30, сім керованих авіабомб різного типу та одну ракету. "Саме у червні ворог вперше застосував для ударів по нашому місту та нашим людям КАБ-250 та ФАБ-500 - керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. Навіть більшою, ніж у ракет", - написав міський голова у Telegram.

Про обстріл 1 липня Корабельного району Херсона і поранення там двох жінок повідомила влада Херсонщини. Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що в районі пошкоджено каналізаційний колектор Херсонського водоканалу, внаслідок чого стався прорив каналізації.

За даними Херсонської ОВА, 1 липня російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці, внаслідок чого отримала поранення місцева жителька.

Обстріли Сумщини

Також протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомив глава Сумської ОВА Ігор Кальчекнко. "Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - написав він.

Ракети на Миргород

Тим часом Росія запускала ракети по місту Миргород в Полтавській області, де розташований військовий аеродром. Повітряні сили України повідомили о 15:37 про швидкісну ціль на Миргород з Курської області РФ. Українські моніторингові Telegram-канали уточнили, що було запущено "Іскандери-М" з касетною бойовою частиною, а над містом також літав озвідувальний дрон, який фіксував наслідки удару.

Російські пабліки на вечір заявили, що внаслідок удару нібито було знищено чотири і пошкоджено два український літаки СУ-27. Втім, перевірити ці дані з незалежних джерел неможливо. Україна офіційних заяв щодо цього не давала.