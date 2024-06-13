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Зеленський анонсував передачу Україні ескадрилей літаків

Валерій Сааков
13 червня 2024 р.

Україна отримає "бойові ескадрильї" літаків, і йдеться не лише про F-16, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Винищувач F-16 ВПС США
Винищувач F-16 ВПС СШАФото: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні "бойових ескадрилей" літаків. Відповідну заяву він зробив у четвер, 13 червня, під час спільної пресконференції з президентом США Джо Байденом після урочистого підписання двосторонньої безпекової угоди на полях саміту Великої сімки (G7).

"Так, все вірно, в множині - ескадрилей, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього", - сказав він.

Передачу Україні бойових літаків і передбачає підписана двостороння безпекова угода, пояснив Зеленський. 

Угода передбачає союзницький консорціум з передачі літаків

У тексті угоди, який був згодом оприлюднений пресслужбою Офісу президента України, вказується: "Сполучені Штати зобов'язуються координувати з Україною та працювати, головним чином через союзницький консорціум, над модернізацією Повітряних сил України, зокрема над закупівлею ескадрилей сучасних винищувачів, забезпеченням, озброєнням і відповідною підготовкою для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16), а також інших можливостей повітряного простору, таких як транспортні та розвідувальні, спостережні та розвідувальні платформи (зокрема безпілотні)".

Допомога в іших сегментах оборонної сфери

Підписана безпекова угода також передбачає, що США допомагатимуть Україні в розбудові багаторівневої, інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також - у розвитку її вогневої спроможності, зокрема і за рахунок придбання наземних систем, боєприпасів і засобів наведення для ведення непрямого й дальнього вогню, а також дронів. Також в рамках угоди США зобов'язалися підтримувати маневрені сили України, зокрема наявні бронетанкові, механізовані і моторизовані сили і засоби, а також - допомагати вдосконалювати спроможності України захищати свої територіальні води та сприяти регіональній безпеці в Чорному морі. Окрім того, підтримка США поширюватиметься і на сферу кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, а також  - на розвиток спроможностей командування та управління, зокрема впровадження сумісних із НАТО систем зв’язку, доктрини та організації.

"Сполучені Штати, у координації із союзниками та партнерами, зобов'язуються підтримувати спроможність України утримувати й самостійно забезпечувати свої Сили оборони в довгостроковій перспективі, максимізуючи їхню оперативну свободу дій. Такі зусилля можуть охоплювати підтримку логістики, кадрових служб та охорони здоров'я відповідно до західних моделей розбудови збройних сил", - йдеться, серед іншого, а тексті угоди.

Нагадаємо, що раніше цього дня відбулося 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн", де обговорювалося в тому числі й питання посилення української ППО

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