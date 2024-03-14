Київ засудив "псевдовибори" в окупованих РФ частинах України

Проведення окупаційною владою РФ "виборів" на захоплених українських територіях є незаконним та не матиме жодних правових наслідків, наголосили в МЗС України. Подібні заяви зробили у ЄС і НАТО.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило в четвер, 14 березня, заяву щодо проведення так званих "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих Росією територіях України. Йдеться зокрема про Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Як наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві, проведення окупаційною владою РФ таких заходів на цих територіях є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.

"Примусове залучення до участі у так званих "виборах" мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним", - йдеться в заяві.

Крім того, у МЗС України поставили під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів" з огляду на відсутність "будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії у РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів" та "усуненням опонентів російської влади".

В МЗС закликали українців бойкотувати "вибори"

Громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території Російської Федерації, у МЗС закликають не брати участі у "псевдовиборах" президента РФ. "Задля власної безпеки та враховуючи схильність російської влади до провокацій, закликаємо у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу "виборчих дільниць", об’єктів військової інфраструктури окупаційних військ РФ", - наголошується в заяві.

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На додачу, Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі "у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним зокрема на суверенній території України". Крім того, в МЗС закликали міжнародну спільноту утриматися від визнання їхніх результатів.

В НАТО і ЄС теж засудили "вибори" на окупованих територіях

Наміри РФ провести голосування на окупованих територіях України наразилися й на осуд з боку представників Північноатлантичного альянсу (НАТО) та ЄС.

"Спроби Росії організувати будь-яку частину виборів у окупованих регіонах України є абсолютно незаконними та такими, що порушують міжнародне право", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано, своєю чергою, заявив, що голосування у цих регіонах "не визнається і не буде визнаним Європейським Союзом".

Нагадаємо, напередодні Європейський парламент (ЄП) дистанціювався від депутатів, які можуть вирішити поїхати в Росію як спостерігачі на майбутні президентські вибори, що відбудуться 15-17 березня.