Путін погрожує "ядерною зброєю" і військами біля Фінляндії

Росія готова до ядерної війни, заявив президент РФ Володимир Путін. На його думку, російська ядерна зброє є найсучаснішою у світі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва технічно готова до ядерної війни. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю російському державному телебаченню, опублікованому ввечері вівторка, 12 березня.

Відповідаючи на питання, чи справді РФ готова до ядерної війни, Путін сказав: "З військово-технічного погляду ми, звісно, готові. Вони (війська - Ред.) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності". При цьому російський президент стверджує, що ядерна тріада РФ є нібито сучаснішою з-поміж інших, зокрема у США.

Путін звинуватив Сполучені Штати в нібито планах відновити випробування ядерної зброї, і пригрозив розглянути можливість проведення своїх нових випробувань ядерної зброї. "Вони (США - Ред.) розвивають усі свої компоненти, ми також. Але це не означає, що, як на мене, вони готові завтра розв'язати цю ядерну війну. Бажають - що ж робити? Ми готові", - заявив він.

Читайте також: Коментар: Не треба боятися ядерних погроз Путіна

Водночас, за словами Путіна, згідно зі стратегією РФ, застосування ядерної зброї станеться лише тоді, "якщо на карту буде поставлено існування російської держави і завдання шкоди нашому суверенітету і незалежності". При цьому, російський президент заявив, що якби США зважилися відправити свої війська в Україну, РФ розцінила б такий крок так само, як і введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію.

РФ розмістить додаткові війська на кордоні з Фінляндією

Крім того, Путін оголосив про розгортання додаткових військ і систем озброєння на кордоні країни з Фінляндією, яка стала новим членом НАТО. Як стверджує російський президент, вступ до НАТО був "абсолютно безглуздим кроком", який нібито не відповідає національним інтересам Фінляндії. Адже до цього рішення російсько-фінські відносини були "просто ідеальними".

Читайте також: Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Нагадаємо, міжнародний договір про заборону ядерних випробувань був ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН у 1996 році. США не ратифікували його. Згодом Росія відкликала свою ратифікацію наприкінці 2023 року. Однак жодна з країн не проводила випробувань ядерної зброї з 1990-х років.