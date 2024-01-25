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ПолітикаФінляндія

У Фінляндії заявляють про спроби РФ дестабілізувати кордон

Валерій Сааков | Олександра Іванова
25 січня 2024 р.

"Нам варто очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу", - зазначила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

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Мігранти на велосипедах на кордоні РФ і Фінляндії
Мігранти на велосипедах на кордоні РФ і ФінляндіїФото: Jussi Nukari/picture alliance

Попри закриті пункти пропуску на кордоні Росії та Фінляндії, мігранти продовжують спроби перетнути його у бік останньої. Як заявила в четвер, 25 січня, в інтерв'ю виданню RND глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, минулого тижня в її країну з боку РФ проникли 15 іноземців. "Це не лише незаконно. За температури в мінус 20 градусів і глибокого снігу це ще й украй небезпечно", - застерегла вона.

За словами Валтонен, уже кілька тижнів Фінляндія відчуває проблеми на своєму східному кордоні, "тому що Росія спеціально мобілізує людей із третіх країн і відправляє їх до Фінляндії та ЄС". "Нам варто очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу", - вважає очільниця фінської дипломатії.

Шляхи вирішення кризи з мігрантами з РФ на фінському кордоні

Поточну ситуацію з безпекою вона назвала серйозною і закликала шукати шляхи її вирішення на європейському рівні. "Ми охороняємо не лише фінський кордон, а й кордони ЄС і НАТО. Коли така держава, як Росія, використовує людей для ведення гібридної війни, наших нинішніх законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції про права людини", - попередила фінська міністерка.

Мігранти як "зброя" Росії на кордоні з Фінляндією

Еліна Валтонен нагадала, що Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex не має мандата на те, щоб перешкоджати перетину кордонів ЄС мігрантами. "Frontex займається тим, що впускає всіх, і тому не надає нам реальної допомоги в захисті від гібридної війни Росії. Тому необхідно надати Frontex можливість запобігати нелегальному в'їзду в країну", - закликала дипломатка. Як приклад вона навела Норвегію, яка не є членом ЄС, але "широко відома тим, що дотримується прав людини". Норвегія може зупиняти нелегальних мігрантів на кордоні, "цього хочемо і ми теж", заявила Валтонен.

11 січня Фінляндія оголосила про рішення з міркувань безпеки залишити кордон із Росією закритим до 11 лютого.

Загроза диверсій у ЄС з боку мігрантів із РФ

За словами Валтонен, уряд Фінляндії маєє дані стосовно того, що серед мігрантів, які перебираються в її країну з боку Росії, багато людей із кримінальним минулим. "Росіяни навіть надсилають нам людей, які були замішані у воєнних злочинах. Ми не знаємо, які угоди уклали ці люди з російською владою. Але деякі з них заявили фінській владі, що займається питаннями біженців, що Росія відправила б їх воювати в Україну, якби вони не перетнули кордон", - розповіла глава МЗС Фінляндії.

За її оцінкою, є серйозний ризик того, що мігранти, які потрапили з РФ до Фінляндії, а потім загубилися в країні, можуть бути задіяні Москвою для шпигунства або вчинення диверсій у ЄС.

Вихід фінського бізнесу з Росії

Коментуючи вихід фінських компаній з російського ринку після початку війни в Україні, Еліна Валтонен підкреслила: "Війні в Україні не видно кінця, і фінські компанії не повернуться в Росію для ведення бізнесу ні наступного місяця, ні наступного року. Ніхто не знає, що станеться через кілька років. Але фінські компанії, ймовірно, будуть не першими, хто повернеться в Росію".

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає вона достатніми заходи зі збільшення оборонних витрат в ЄС, дипломатка вказала: "Росія розуміє тільки силу. Нам потрібна надійна стратегія стримування, як на європейському рівні, так і на рівні НАТО. Ми ще не наблизилися до цього. Нам потрібно зробити набагато, набагато більше. Незалежно від результату виборів у США".

Фінляндія цілковито закриває кордон із Росією