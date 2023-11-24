Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії
Влада Фінляндії тимчасово закрила всі, крім одного, КПП на кордоні з Росією у відповідь на незвично високий наплив мігрантів, у виникненні якого звинувачують Москву, повідомляє в п'ятницю, 24 листопада, інформагенція Reuters.
Понад 800 мігрантів з Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії та Ємену за останні кілька тижнів перетнули російсько-фінський кордон. У Гельсінкі кажуть, що Москва організовує цей потік, Кремль це заперечує. Єдиним відкритим КПП тепер залишається важкодоступний пункт Райа-Йоосеппі на півночі.
Фінський президент Саулі Ніїністе вважає, що наплив мігрантів - це "помста Кремля" за вступ Фінляндії до НАТО. У Москві відповідають, що прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і що російські прикордонники повністю дотримуються службових інструкцій. Як мігранти потрапляють на російсько-фінський кордон, з'ясовувала DW.
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Групи у соцмережах арабською мовою для охочих потрапити з РФ до ЄС
З серпня 2023 року за притулком у Фінляндії вже звернулися 684 громадян Ємену, Іраку та Сомалі, а також інших країн Африки та Близького Сходу, повідомили у прикордонній службі Фінляндії у відповідь на запит DW. І уточнили, що всі мігранти потрапили на фінську територію через російські прикордонні пункти пропуску без дозвільних документів, які дають право перетнути кордон ЄС.
Потенційні мігранти можуть знайти в інтернеті докладну інформацію про те, як потрапити з РФ до Фінляндії. DW виявила кілька каналів арабською мовою в месенджері Telegram, де користувачі обмінюються досвідом, а адміністратори груп пропонують їм допомогу - за певну суму - у перетині російсько-фінського кордону.
У групі під назвою "Інформація Росія-Фінляндія" (арабською - معلومات روسيا فنلندا) обіцяють допомогти в отриманні візи до Росії, а відтак і з перетином кордону. Як випливає з історії листування у групі, спочатку її створив користувач "Rus GT" у травні 2022 року. Кому належить цей обліковий запис - невідомо, на момент підготовки публікації DW профіль вже було видалено.
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Віза до РФ та перехід кордону з Фінляндією за пару тисяч доларів
Відразу кілька користувачів (їхні облікові записи також вже видалені) запевняли, що готові посприяти в оформленні російської навчальної візи, а відтак у перетині кордону з ЄС - або естонського, або фінського. Пропонували два варіанти. За 1300 доларів обіцяли підготувати навчальну візу для проходження короткострокових мовних курсів у Росії (термін дії три місяці), а також доставити до кордону з ЄС.
За 2500 доларів обіцяли візу з можливістю продовження на рік, а також гарантоване "навчальне житло", медстраховку у разі виникнення проблем на кордоні та російськомовного супроводжуючого до кордону, який "знає місцевість краще за GPS". Крім того, потенційним клієнтам пропонували інструктаж з приводу того, як краще просити притулок у ЄС "через політичні погляди, переконання чи погрози в рідній країні".
Найбільша кількість повідомлень у чаті припадає на жовтень та листопад 2023 року. Користувач під ніком "Abo Abdo" та з білоруським телефонним номером написав, що готовий допомогти охочим потрапити до Фінляндії. За його словами, деякі "росіяни" повинні довезти їх до Виборга, а потім потрібно вже самому потрапити до Фінляндії. Для перетину кордону, додавав він, знадобиться велосипед (більшість прикордонних пунктів пропуску між Росією та Фінляндією можна перетнути тільки на транспорті, у тому числі велосипедом або самокатом. - Ред.).
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Що обіцяють мігрантам "посередники"
У тій же групі "Інформація Росія-Фінляндія" один із користувачів під ніком "N" написав, що російська поліція не затримуватиме мігранта, якщо його бачать разом із "посередником" - тобто людиною, яка довозить мігранта до кордону.
Інший користувач з ніком "Torab" запевняв, що "посередники" мають певну угоду з російськими прикордонниками: у паспорт їхнім клієнтам нібито ставлять штамп і відправляють на фінський бік, де можна просити притулок. Обидва користувачі на запитання DW на момент підготовки публікації не відповіли. Як і ще один користувач під ніком "S", який збирав гроші за перетин кордону.
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"Вони швидко взяли велосипеди та пішли за прикордонником"
У деяких групах в соцмережах кількість користувачів за останні дні навіть зросла. Багато хто з них вимагав гарантій перетину, оскільки фінські ЗМІ повідомляли про готовність Гельсінкі повністю закрити кордон із РФ. "Якщо я приїду на кордон, то чи не станеться так, що я буду затриманий і депортований?", - запитав один із користувачів.
"За два дні кордон перетнули понад 100 осіб, жодного з них не було депортовано", - запевняв адміністратор групи "Moscow_Finland" у соцмережі Telegram. Один із росіян, які перетнули 17 листопада пункт пропуску "Вяртсиля" (з фінського боку - "Нієрала"), розповів DW, що бачив мікроавтобус із російськими номерами, забитий велосипедами.
За його словами, перед самим кордоном водій відчинив двері та роздав двоколісний транспорт групі з майже 30 осіб, схожих на мігрантів. При цьому очевидець у розмові з DW запевнив, що з боку все виглядало так, що цією групою ніхто не керував, вона була самоорганізована: "Вони досить швидко взяли свої велосипеди, щонайбільше хвилин п'ять, і пішли до російських прикордонників на огляд".
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Фінляндія звинувачує Росію, а Кремль відкидає звинувачення
Тим часом, глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю DW підкреслила, що Росія більше не охороняє спільний кордон відповідно до двосторонніх угод, що загрожує національній безпеці та громадському порядку у Фінляндії. За словами Валтонен, "Росія, мабуть, і заохочує незаконне переміщення через кордон".
У свою чергу, прессекретар президента РФ Дмитро Песков говорив, що прикордонними переходами "користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані російські прикордонники повністю дотримуються всіх службових інструкцій". А в МЗС Росії вказали, що вважають ідею фінської влади закрити всі КПП на російсько-фінському кордоні "деструктивною".
Росія повинна припинити "гібридну атаку" з доставки нелегальних мігрантів до кордону з Фінляндією, заявив фінський прем'єр Петтері Орпо у п'ятницю, 24 листопада. "Ми хочемо надіслати Росії чіткий сигнал - це має припинитися", - сказав він на пресконфереції у Гельсінкі.