Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії

Через наплив нелегальних мігрантів фінська влада залишила відкритим лише один із вісьмох КПП на кордоні із РФ. Як вони дістаються цього кордону, і хто їм обіцяє допомогти в цьому, з'ясувала DW.

Влада Фінляндії тимчасово закрила всі, крім одного, КПП на кордоні з Росією у відповідь на незвично високий наплив мігрантів, у виникненні якого звинувачують Москву, повідомляє в п'ятницю, 24 листопада, інформагенція Reuters.

Понад 800 мігрантів з Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії та Ємену за останні кілька тижнів перетнули російсько-фінський кордон. У Гельсінкі кажуть, що Москва організовує цей потік, Кремль це заперечує. Єдиним відкритим КПП тепер залишається важкодоступний пункт Райа-Йоосеппі на півночі.

Фінський президент Саулі Ніїністе вважає, що наплив мігрантів - це "помста Кремля" за вступ Фінляндії до НАТО. У Москві відповідають, що прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і що російські прикордонники повністю дотримуються службових інструкцій. Як мігранти потрапляють на російсько-фінський кордон, з'ясовувала DW.

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Групи у соцмережах арабською мовою для охочих потрапити з РФ до ЄС

З серпня 2023 року за притулком у Фінляндії вже звернулися 684 громадян Ємену, Іраку та Сомалі, а також інших країн Африки та Близького Сходу, повідомили у прикордонній службі Фінляндії у відповідь на запит DW. І уточнили, що всі мігранти потрапили на фінську територію через російські прикордонні пункти пропуску без дозвільних документів, які дають право перетнути кордон ЄС.

Прикордонний перехід "Нуйямаа" на кордоні РФ та Фінляндії, 16 листопада 2023 року Фото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Потенційні мігранти можуть знайти в інтернеті докладну інформацію про те, як потрапити з РФ до Фінляндії. DW виявила кілька каналів арабською мовою в месенджері Telegram, де користувачі обмінюються досвідом, а адміністратори груп пропонують їм допомогу - за певну суму - у перетині російсько-фінського кордону.

У групі під назвою "Інформація Росія-Фінляндія" (арабською - معلومات روسيا فنلندا) обіцяють допомогти в отриманні візи до Росії, а відтак і з перетином кордону. Як випливає з історії листування у групі, спочатку її створив користувач "Rus GT" у травні 2022 року. Кому належить цей обліковий запис - невідомо, на момент підготовки публікації DW профіль вже було видалено.

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Віза до РФ та перехід кордону з Фінляндією за пару тисяч доларів

Відразу кілька користувачів (їхні облікові записи також вже видалені) запевняли, що готові посприяти в оформленні російської навчальної візи, а відтак у перетині кордону з ЄС - або естонського, або фінського. Пропонували два варіанти. За 1300 доларів обіцяли підготувати навчальну візу для проходження короткострокових мовних курсів у Росії (термін дії три місяці), а також доставити до кордону з ЄС.

Пункти пропуску між РФ і Фінляндією можна перетнути в тому числі велосипедом Фото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva/picture alliance

За 2500 доларів обіцяли візу з можливістю продовження на рік, а також гарантоване "навчальне житло", медстраховку у разі виникнення проблем на кордоні та російськомовного супроводжуючого до кордону, який "знає місцевість краще за GPS". Крім того, потенційним клієнтам пропонували інструктаж з приводу того, як краще просити притулок у ЄС "через політичні погляди, переконання чи погрози в рідній країні".

Найбільша кількість повідомлень у чаті припадає на жовтень та листопад 2023 року. Користувач під ніком "Abo Abdo" та з білоруським телефонним номером написав, що готовий допомогти охочим потрапити до Фінляндії. За його словами, деякі "росіяни" повинні довезти їх до Виборга, а потім потрібно вже самому потрапити до Фінляндії. Для перетину кордону, додавав він, знадобиться велосипед (більшість прикордонних пунктів пропуску між Росією та Фінляндією можна перетнути тільки на транспорті, у тому числі велосипедом або самокатом. - Ред.).

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Що обіцяють мігрантам "посередники"

У тій же групі "Інформація Росія-Фінляндія" один із користувачів під ніком "N" написав, що російська поліція не затримуватиме мігранта, якщо його бачать разом із "посередником" - тобто людиною, яка довозить мігранта до кордону.

У Фінляндії заявляли про готовність закрити всі КПП на кордоні з Росією Фото: Miska Puumala/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Інший користувач з ніком "Torab" запевняв, що "посередники" мають певну угоду з російськими прикордонниками: у паспорт їхнім клієнтам нібито ставлять штамп і відправляють на фінський бік, де можна просити притулок. Обидва користувачі на запитання DW на момент підготовки публікації не відповіли. Як і ще один користувач під ніком "S", який збирав гроші за перетин кордону.

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"Вони швидко взяли велосипеди та пішли за прикордонником"

У деяких групах в соцмережах кількість користувачів за останні дні навіть зросла. Багато хто з них вимагав гарантій перетину, оскільки фінські ЗМІ повідомляли про готовність Гельсінкі повністю закрити кордон із РФ. "Якщо я приїду на кордон, то чи не станеться так, що я буду затриманий і депортований?", - запитав один із користувачів.

КПП "Вартіус" на фінсько-російському кордоні, 19 листопада 2023 року Фото: Miska Puumala/Lehtikuva/dpa/picture alliance

"За два дні кордон перетнули понад 100 осіб, жодного з них не було депортовано", - запевняв адміністратор групи "Moscow_Finland" у соцмережі Telegram. Один із росіян, які перетнули 17 листопада пункт пропуску "Вяртсиля" (з фінського боку - "Нієрала"), розповів DW, що бачив мікроавтобус із російськими номерами, забитий велосипедами.

За його словами, перед самим кордоном водій відчинив двері та роздав двоколісний транспорт групі з майже 30 осіб, схожих на мігрантів. При цьому очевидець у розмові з DW запевнив, що з боку все виглядало так, що цією групою ніхто не керував, вона була самоорганізована: "Вони досить швидко взяли свої велосипеди, щонайбільше хвилин п'ять, і пішли до російських прикордонників на огляд".

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Фінляндія звинувачує Росію, а Кремль відкидає звинувачення

Тим часом, глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю DW підкреслила, що Росія більше не охороняє спільний кордон відповідно до двосторонніх угод, що загрожує національній безпеці та громадському порядку у Фінляндії. За словами Валтонен, "Росія, мабуть, і заохочує незаконне переміщення через кордон".

У свою чергу, прессекретар президента РФ Дмитро Песков говорив, що прикордонними переходами "користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані російські прикордонники повністю дотримуються всіх службових інструкцій". А в МЗС Росії вказали, що вважають ідею фінської влади закрити всі КПП на російсько-фінському кордоні "деструктивною".

Росія повинна припинити "гібридну атаку" з доставки нелегальних мігрантів до кордону з Фінляндією, заявив фінський прем'єр Петтері Орпо у п'ятницю, 24 листопада. "Ми хочемо надіслати Росії чіткий сигнал - це має припинитися", - сказав він на пресконфереції у Гельсінкі.