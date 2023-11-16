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Штайнмаєр: Росія використовує біженців у своїх цілях

Жан Рофе
16 листопада 2023 р.

Президенти Німеччини та Фінляндії заявили, що РФ навмисно допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації західних країн. Фінська влада закриє 16 листопада прикордонні пункти на кордоні з Росією.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
ШтайнмаєрФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

Нііністьо повідомив на пресконференції в Бонні у середу, 15 листопада, що останнім часом Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні: громадяни третіх країн прибувають з РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату. Як правило, йдеться про мігрантів без документів, багато з яких через Фінляндію можуть попрямувати до Німеччини. 

Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими мігранти потрапляють в Центральну Європу, наприклад через Західні Балкани, почастішали випадки перетину кордону з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини. "Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців", - сказав він.

"Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", - додав президент ФРН.

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Фінляндія закриє прикордонні пункти на кордоні з РФ

Тим часом фінські видання Helsingin Sanomat і Ilta-Sanomat повідомили з посиланням на джерела, що влада Фінляндії закриє 16 листопада пропускні пункти на кордоні з Росією.

Чи будуть закриті всі пропускні пункти, чи тільки деякі, поки що не відомо.

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