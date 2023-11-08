Чи можуть нові заходи обмежити наплив мігрантів до ФРН?

Німецька влада схвалила низку заходів, спрямованих на те, щоб знизити привабливість Німеччини для нелегальних мігрантів і в такий спосіб обмежити їхній приплив у країну.

Голова окружної ради Форпоммерн-Рюген Штефан Керт (Stefan Kert) не став чекати підсумків "міграційного саміту" в канцлера ФРН, соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) в ніч на вівторок, 7 листопада. Ще напередодні, 6 листопада, він оголосив про вихід із Соціал-демократичної партії Німеччини на знак протесту проти "політики СДПН і політичного табору зліва від центру" в питаннях надання притулку в Німеччині. Цю політику Керт, соціал-демократ із двадцятирічним стажем, вважає "надмірно ідеологізованою, а також такою, що недостатньо враховує життєві реалії".

Можливо, голова провінційного округу на півночі Німеччини поквапився? Можливо, заходи, схвалені під час довгої нічної наради канцлером і прем'єрами федеральних земель, і справді забезпечать радикальний поворот у міграційній політиці, якого вимагав Штефан Керт, і скоротять наплив нелегальних мігрантів до ФРН?

У скільки обходиться один шукач притулку

Вранці у вівторок, 7 листопада, пресслужба канцлера розіслала акредитованим при уряді ФРН журналістам великий документ із викладом схвалених під час наради заходів. Один із них ставить крапку в багатомісячній суперечці між федеральним центром і місцевою владою про гроші, необхідні для утримання біженців.

Один з терміналів колишнього аеропорту Темпельгоф у Берліні переобладнаний під гуртожиток для біженців Фото: Jochen Eckel/picture alliance

10 000 євро на рік - стільки коштує, за підрахунками місцевої влади, прийняти, розмістити, забезпечити проживання, харчування, постачання зубної пасти і мила, взуття та одягу кожному мігранту, який звернувся до регіонального відділення Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) із клопотанням про притулок у Німеччині. Федеральний центр, який досі давав землям разову дотацію з бюджету в 3,5 мільярда євро і планував скоротити її до 1,25 мільярда євро, пропонував 5 000 євро на рік. Зійшлися посередині. З 2024 року дотації з державного бюджету місцевій владі становитимуть по 7 500 євро на рік на кожного шукача притулку в тій чи іншій федеральній землі.

На допомогу доведеться довше чекати

Друге суттєве фінансове рішення - зміна термінів виплати грошової допомоги біженцям. Досі їм треба було протриматися в Німеччині хоча б 18 місяців, щоб перейти до стандартної соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld), розмір якої суттєво вищий - 502 євро замість 410 на дорослого, 348 замість 304 на дітей віком від 6 до 13 років.

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Крім того, з допомоги для біженців вираховуються кошти на проживання в гуртожитку та харчування в їдальні, а на руки видають дорослому лише 182 євро. Надалі чекати стандартоної допомоги для громадян доведеться вдвічі довше - 36 місяців. Один цей захід, за оцінкою міністра фінансів, ліберала Крістіана Лінднера (Christian Lindner) призведе до заощадження обсягом до мільярда євро на рік.

Судові розгляди справ щодо відмов у наданні притулку можуть розглядатися роками Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

І навіть більше, "біженські" виплати, починаючи з наступного року, будуть не видавати на руки, а зараховуватимуть на спеціальну дебетову карку, якою можна буде платити за продовольчі товари в магазинах і сплачувати за проїзд у громадському транспорті. І значну частину товарів першої необхідності видаватимуть натурою. Робиться це для того, щоб біженці не могли, як вони це можуть робити зараз, переказувати гроші родичам в країнах походження, у деяких з яких навіть 182 євро на місяць видаються казковим багатством.

Терміни розгляду клопотань про притулок

Для зменшення кількості одержувачів соціальної допомоги на зустрічі у канцлера також вирішено різко прискорити процедуру розгляду клопотань про надання притулку. Вона, включно з апеляцією в суді в разі відмови, має становити не більше ніж шість місяців, а дату на першу співбесіду в BAMF біженець має отримувати не пізніше ніж за 4 тижні після подання клопотання.

Це рішення можна розцінити як надзвичайно амбітне. У 2022 році термін розгляду в BAMF першої заяви становив 7,8 місяця, повторної - 6,4 місяця. У 60 відсотках випадків ті, хто отримав відмову, йдуть її оскаржувати до суду. Судова тяганина триває ще в середньому 22 місяці. При цьому є великі регіональні відмінності. У Бранденбурзі, наприклад, такі справи припадають пилом в адміністративних судах іноді по три роки.

Контроль уже на під'їзді до кордону ФРН

Із заходів, спрямованих на безпосереднє обмеження напливу нелегальних мігрантів у Німеччину, канцлер і земельні прем'єр-міністри змогли, по суті, домовитися тільки про один - запроваджений у жовтні прикордонний контроль на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією, Швейцарією і - ще раніше - з Австрією вирішено зберегти.

А за згодою влади цих країн німецькі прикордонники зможуть проводити попереджувальні перевірки вже на їхній території - на під'їздах до німецьких КПП, щоб не допустити перетину мігрантами німецького кордону. Такий порядок дасть змогу одразу повертати нелегалів для розгляду їхніх клопотань у ті країни ЄС, транзитом через які вони дісталися кордонів ФРН.

Про що не змогли домовитися канцлер і земельні прем'єри

Нічні суперечки у відомстві федерального канцлера були, вочевидь, запеклими, і не всі розбіжності вдалося подолати. Про це свідчить, зокрема, той факт, що до розісланого журналістам документа додано півтори сторінки дрібним шрифтом. Деякі федеральні землі вирішили вдатися до застережень і виступити з особливою думкою.

Німеччина посилює контроль на своїх кордонах Фото: Tino Plunert/picture alliance/dpa

Так, прем'єр-міністри Бремена і Тюрингії (соціал-демократ і посткомуніст із Лівої партії) вважають, що скорочені грошові виплати біженцям не можуть забезпечити їм гідне людини існування, і сумніваються в правильності подвоєння терміну очікування ними стандартної соціальної допомоги. Ці ж землі та ще Нижня Саксонія, де при владі також соціал-демократ, вважають можливим видворяти мігрантів до інших країн, які не входять до ЄС, для розгляду їхніх клопотань про притулок тільки на добровільних засадах.

Своєю чергою, Баварія і Саксонія, де правлять консерватори, вимагають знизити грошову допомогу біженцям до середньоєвропейського рівня, організувати при великих німецьких аеропортах закриті центри для тримання під вартою тих, хто підлягає депортації, розширити список так званих безпечних країн, включивши до нього не лише, як уже вирішено, Грузію та Молдову, а й також країни Магрибу, Індію та Вірменію.

А ще - за можливості проводити процедуру розгляду клопотань про притулок не в Німеччині, а вздовж маршруту біженців у якійсь із країн - не членів ЄС. Тобто в країні, в якій не діють норми Євросоюзу щодо надання притулку чи захисту.

Очільник уряду Тюрингії Бодо Рамелов занепокоєний через ситуацію з мігрантами Фото: Getty Images/C. Koall

Італія вже домовилася з Албанією про центри для біженців

Саме таким шляхом вирішила йти Італія. Італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні оголосила в Римі про плани створити два центри з прийому мігрантів в Албанії, яка поки що є лише кандидатом у члени ЄС і не зобов'язана дотримуватися його норм щодо захисту біженців.

Відповідний протокол про наміри з урядом Албанії вже підписано. У такі центри, кожен з яких розрахований на 3000 осіб, італійська влада планує саджати мігрантів, які прибувають до берегів Італії через Середземне море, швидко розглядати їхні клопотання і тим, кому відмовлено, відправляти назад. Цього року до 3 листопада таким маршрутом прибуло до Італії 144 700 біженців. У той самий період минулого року - 87 300.

Кількість біженців у Німеччині, якщо не рахувати близько мільйона українських, перевищить цього року, за оцінками експертів, 300 тисяч осіб. Але у ФРН, на відміну від Італії, поблизу немає такої "Албанії". Тому генеральний секретар опозиційного ХДС Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann) і пропонує створити на німецьких кордонах своєрідні транзитні центри і розглядати клопотання розміщених у них мігрантів, не вважаючи їх такими, що ступили на територію однієї з країн ЄС.